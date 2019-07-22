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"Шансов спастись не было бы ни у кого": ВСУ пытаются подло спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия?

22 июля 2019, 19:54  •  91 • Политика
Народная милиция ЛНР сбила под Первомайском ударный беспилотник ВСУ с самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами. "В радиусе до 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого", - рассказали ополченцы о мощи заряда.
В Донбассе сбили ударный беспилотник ВСУ, летевший бомбить Первомайск. Дрон подбила на подлете к городу Народная милиция ЛНР. Подробности случившегося рассказал начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.
По его словам, украинский беспилотник был оборудован приспособлением для сброса самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Если бы ВСУ удалось осуществить задуманное и сбросить этот снаряд на месте массового скопления людей, то его жертвами стали бы все, кто находился в радиусе 300 метров.
"А в радиусе да 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что сбитый беспилотник принадлежал вооруженному формированию Украины "Фурия". В ЛНР уверены, что ВСУ пытались совершить провокацию с целью срыва режима прекращения огня.

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