"Шансов спастись не было бы ни у кого": ВСУ пытаются подло спровоцировать ополченцев на нарушение перемирия?

В Донбассе сбили ударный беспилотник ВСУ, летевший бомбить Первомайск. Дрон подбила на подлете к городу Народная милиция ЛНР. Подробности случившегося рассказал начальник пресс-службы оборонного ведомства республики.

По его словам, украинский беспилотник был оборудован приспособлением для сброса самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами. Если бы ВСУ удалось осуществить задуманное и сбросить этот снаряд на месте массового скопления людей, то его жертвами стали бы все, кто находился в радиусе 300 метров.

"А в радиусе да 100 метров шансов спастись не было бы ни у кого", - подчеркнул представитель Народной милиции ЛНР.

Он уточнил, что сбитый беспилотник принадлежал вооруженному формированию Украины "Фурия". В ЛНР уверены, что ВСУ пытались совершить провокацию с целью срыва режима прекращения огня.