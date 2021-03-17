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"Шанс на перезагрузку": Названы условия улучшения отношений между ЕС и РФ

17 марта 2021, 07:35  •  252 • В мире
Европа может получить "шанс на перезагрузку" отношений с Россией, если пойдёт на определённые условия. Сейчас эти связи нельзя назвать выгодными, так как они находятся на низшей ступени.
Отношения между Европой и Россией находятся в низшей точке, но пересмотрев свои амбиции, страны Европы могут воспользоваться шансами на перезагрузку и улучшить связь с Москвой, особенно в торговле. Об этом заявил в интервью изданию Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.
Собеседник считает, что Европа должна убрать преграды и начать наводить мосты, то есть отказаться от санкций и попытаться восстановить прежние связи в экономической, финансовой и других сферах деятельности.
Он также затронул вопрос отношения России и Украины. Ляйтль советует обратиться к опыту Австрии и сохранять нейтралитет.

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