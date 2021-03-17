"Шанс на перезагрузку": Названы условия улучшения отношений между ЕС и РФ

Европа может получить "шанс на перезагрузку" отношений с Россией, если пойдёт на определённые условия. Сейчас эти связи нельзя назвать выгодными, так как они находятся на низшей ступени.

Отношения между Европой и Россией находятся в низшей точке, но пересмотрев свои амбиции, страны Европы могут воспользоваться шансами на перезагрузку и улучшить связь с Москвой, особенно в торговле. Об этом заявил в интервью изданию Kurier президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль.

Собеседник считает, что Европа должна убрать преграды и начать наводить мосты, то есть отказаться от санкций и попытаться восстановить прежние связи в экономической, финансовой и других сферах деятельности.

Он также затронул вопрос отношения России и Украины. Ляйтль советует обратиться к опыту Австрии и сохранять нейтралитет.