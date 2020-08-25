|
"Шанс ещё есть, но": Китайский эксперт назвал неожиданные сроки договора СНВ-3
25 августа 2020, 19:30 • 32 • В мире
Китайский эксперт дал неожиданный прогноз по продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США. Сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун уверен, что "шанс ещё есть, но только на короткий период времени". Ожидать продления договора на пять лет не стоит.
Китайский эксперт - сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун назвал неожиданные сроки продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он считает, что Россия и США могут продлить договор. Но речь может идти лишь о неполном сроке.
"Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос, смогут ли руководители двух стран - президенты Владимир Путин и Дональд Трамп достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора", - отметил эксперт.
Он считает, что на позицию президента США Дональда Трампа влияет внутриполитическая ситуация. Чтобы повысить свою популярность перед ноябрьскими выборами, он может пойти на такой шаг. Но речь о полном сроке - пять лет - уже не идёт.
"Учитывая эти политические соображения, всё ещё есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлён, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет", - цитирует эксперта РИА Новости.
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 августа 2020, 00:15
|
24 августа 2020, 22:25
|
19 августа 2020, 23:10
|
21 августа 2020, 01:45
|
20 августа 2020, 04:40
|
20 августа 2020, 01:00
|
23 августа 2020, 12:30