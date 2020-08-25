"Шанс ещё есть, но": Китайский эксперт назвал неожиданные сроки договора СНВ-3

Китайский эксперт - сотрудник Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун назвал неожиданные сроки продления договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он считает, что Россия и США могут продлить договор. Но речь может идти лишь о неполном сроке.

"Вопрос о том, смогут ли высокопоставленные дипломаты России и США урегулировать свои разногласия, менее важен, чем вопрос, смогут ли руководители двух стран - президенты Владимир Путин и Дональд Трамп достичь общего понимания и принципиальной позиции по продлению договора", - отметил эксперт.

Он считает, что на позицию президента США Дональда Трампа влияет внутриполитическая ситуация. Чтобы повысить свою популярность перед ноябрьскими выборами, он может пойти на такой шаг. Но речь о полном сроке - пять лет - уже не идёт.

"Учитывая эти политические соображения, всё ещё есть шанс, что договор СНВ-3 может быть продлён, но, возможно, только на короткий период времени, а не на полные пять лет", - цитирует эксперта РИА Новости.