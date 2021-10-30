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"Шандарахнуть первым?": Соловьёв на эмоциях оценил "принцип сдерживания" России

30 октября 2021, 12:35  •  178 • Политика
Телеведущий Владимир Сооловьёв в Telegram-канале весьма эмоционально, судя по количеству использованных в реплике знаков препинания, оценил "принцип сдерживания" России к которому союзники подталкивают США. "То есть "принцип сдерживания" это шандарахнуть первым????" - недоумевает журналист, отреагировав на публикацию Financial Times о том, что страны-союзники США отговаривают Джо Байдена от принципа неприменения ядерного оружия первыми.
"Союзники лоббируют Байдена, чтобы предотвратить переход к неприменению ядерного оружия первыми", - такая публикация появилась на страницах издания Financial Times.
Речь идёт о том, что страны-союзники Соединённых Штатов теперь отговаривают американского президента Джо Байдена от принципа неприменения ядерного оружия первыми.
В число несогласных, тех, кто подзуживает главу Белого дома, - Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия. Их указывают источники Financial Times. По их версии подобная стратегия (которая, к слову, действует ещё со времён "холодной войны") якобы споспобна подорвать стратегии сдерживания России и Китая.
Телеведущий Владимир Сооловьёв в своём авторском Telegram-канале весьма эмоционально отреагировал на инициативу стран-союзников США, судя по количеству использованных ими знаков препинания.
"То есть "принцип сдерживания" это шандарахнуть первым???? А чем это отличается от нападения?" - задал ключевой вопрос Соловьёв.

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