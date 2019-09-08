"Шахматы Путина" выпустил Шарий: когда с Зеленским говорят, а Порошенко "остается сосать коктейли"

Блогер Анатолий Шарий выпустил сюжет об обмене удерживаемыми лицами России и Украины, назвав ролик "Шахматы Путина". Блогер полагает, что обмен стал возможен лишь потому, что этого захотел президент России Владимир Путин. А захотел он взаимодействовать с Киевом, когда должности лишился президент Петр Порошенко. Несмотря на это, Порошенко присвоил обмен себе, заявив, что это его заслуга, напомнил блогер.

"Порошенко остается сосать коктейли где-нибудь в сторонке, - размышляет Шарий в выпуске. - У Зеленского получается то, чего у Порошенко не получалось".

В то же время Зеленскому импонирует, что он говорит с Путиным на равных, продолжает блогер и добавляет: "У меня создается впечатление, что это Путин делает так, чтобы у Зеленского складывалось ощущение, что тот говорит с ним на равных".

Шарий приводит эволюцию переговоров России и Украины по обмену и другим чувствительным темам так, как она видится ему:

"Что происходило раньше? Путин просто не брал трубку, когда звонит Порошенко. И Порошенко жаловался, что Путин не берет трубку. Натуральное позорище, от которого сейчас Украина избавлена".

В то же время ряд украинских спикеров в своих рассуждениях не придает значения тому, что ведущей фигурой в данном случае является Путин. Или делают вид, что не придают, говорит Шарий. Например, звучат заявления о том, что "Россия испугалась международного морского суда", поэтому и отдала моряков. Но, позвольте, продолжает блогер. Решение было обнародовано в конце мая, а моряков отдали в сентябре. Так испугалась Москва или произошло что-то иное?

Кроме того, говоря о "шахматах Путина", Зеленский критикует сам украинский список, куда на обмен попали граждане Украины - "отдавать своих граждан на обмен - это просто позор".

В завершение Анатолий Шарий настаивает, "у Порошенко не получалось не только потому, что он тупой муфлон, но и потому, что Путин не хотел, а теперь захотел". В целом же блогер считает, что "победила дружба" и в скором времени последуют дальнейшие обмены.

"Дальнейшие обмены пойдут как по маслу. Хоть по 120 человек, "мы татарами добьем", - так он видит продолжение переговоров украинской стороной.