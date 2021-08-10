"Шаг вперёд, два назад". Отмену пенсионной реформы используют на выборах

Редкая политическая партия не говорит об ошибках в пенсионной системе России, особенно накануне выборов.

Раны реформы с повышением пенсионного возраста так и не затянулись, поэтому дискуссию об отмене новшеств политики используют всё чаще. Но есть ли смысл говорить об этом? Ответ на вопрос в студии Царьграда искали эксперты вместе с ведущей "Первого русского" Еленой Афониной.

Экономист Михаил Делягин напомнил о горькой шутке периода обсуждения пенсионной реформы, который совпал с чемпионатом мира по футболу: "Не дай Бог наши выйдут в финал, тогда пенсии отменят точно".

Шутки шутками, но для России это была уже пятая пенсионная реформа, продолжил экономист. Предыдущая вовсе лишила людей твёрдых гарантий, подчеркнул эксперт, поскольку пенсия была привязана к баллам, а последние состыкованы с состоянием федерального бюджета.

На треть были сокращены расходы бюджета, – заверил Михаил Делягин.

Повышение пенсионного возраста – это не самое печальное

Подступаясь к новой реформе с повышением пенсионного возраста, чиновники полагали, что большого сопротивления не будет, продолжил Делягин. Но силу удара не рассчитали. Они были уверены, что предложение ряда социальных благ в обмен на повышение возраста выхода на пенсию примут спокойно, но на деле критика оказалась высока. Другими словами, с самого начала риски не оценили верно. Согласен с этим и глава политической экспертной группы Константин Колачёв:

Настоящая пенсионная реформа должна приводить к улучшению жизни пенсионеров. Да, пенсионный возраст повышается, но и пенсия ощутимо растёт, а люди чувствуют себя обеспеченными, понимая, зачем они идут на заслуженный отдых позже, – сказал эксперт. – И мне кажется, главная проблема этой реформы даже не повышение пенсионного возраста. Просто люди стали получать меньше, и это видно, если сопоставить средние пенсии последних месяцев с размером инфляции. Помимо всего прочего, средняя продолжительность жизни крайне низкая, в отличие от той же Франции, где граница выше 80 лет. Но даже там реформу принимали поступательно – шаг вперёд, два назад в ответ на сопротивление общества.

В то же время Колачёв не думает, что в России пенсионная реформа будет отменена. В целом, люди свыклись с повышением возраста выхода на пенсию. Однако корректировка реформы могла бы быть вполне реальной, причём с двух позиций – и в части размера минимальной пенсии, и в вопросе выхода мужчин на пенсию – "всё же 65 лет – это довольно много".

Кроме того, у нас есть регионы-доноры, где власти могли бы взять на себя компенсацию потерь людям предпенсионного возраста, которые они несут. Допустим, мне 57 лет, и я получаю доход ниже прожиточного минимума. И регион добавляет мне часть средств до того момента, пока я не начну получать пенсию. Если у нас есть такие регионы, как ХМАО, ЯНАО, Москва, в конце концов, где денег куры не клюют, так почему бы не помочь людям, – подчеркнул Колачёв, призвав рассматривать вопрос корректуры реформы комплексно.

На самом деле пенсионной реформы не было. А вы как думали?

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и вовсе напомнил, что Россия до сих пор живёт в условиях становления пенсионной системы – у нас в законе так написано. И если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, окажется, что и не было в стране никакой пенсионной реформы. Никогда.

Пенсионную реформу только сейчас надо проводить, поскольку у нас советская пенсионная система. Вносить изменения начали по вполне банальной причине – денег не хватало. Это стало болью, которую политики и партии активно используют на выборах. А проблема-то никуда не уходит, и она будет нарастать к моменту, когда подойдут те люди, которых затронет повышение пенсионного возраста. Она же отложенного срока действия!

Гращенков провёл любопытное исследование. Он проанализировал программы всех партий, которые идут на выборы, и посмотрел, кто и что сегодня предлагает людям в части сверхпопулярной проблемы пенсионной системы.

Левые партии предлагают или популистские идеи (которые, безусловно, нравятся людям, но не могут быть реализованы), или совмещение русского и европейского опыта. Представители партий правого спектра, напротив, думают пойти по пути так называемого "пенсионного кешбэка". Такой опыт, например, используется в той же Франции, но надо понимать, что придётся отдавать значительные средства со своей заработной платы для формирования своих же стариковских выплат:

"В Европе вы отчисляете с заработной платы приличные суммы. А потом на пенсии вы сможете снять суммы со своей карты. Это и есть та самая накопительная часть пенсии, которую у нас в России воруют всё время", – сказал Гращенков.

Кстати, логического объяснения "водораздела" тех, кому можно использовать накопительную часть пенсии и нельзя, просто не существует, сошлись во мнении эксперты. Вот и получается, что пенсионная система в России – это сфера с кучей неизвестных, которые нужно срочно подсвечивать, решая наболевшие проблемы.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, говоря о накале проблемы, добавил:

Деньги должны работать. И любой бизнес знает, что не могут деньги лежать ровно и копиться. Если деньги работают, то растёт потребление, поднимается экономика. И тема, которую мы сегодня обсуждаем – отмена пенсионной реформы, связана с уровнем качества жизни. И здесь мы должны понимать, что в регионах люди ведут просто нищенское существование – даже в Центральной России, и ехать далеко никуда не надо. Смоленская, Тверская области – это аутсайдеры по ЦФО, более того, медвежьи углы и в Подмосковье можно найти. Два часа езды от столицы, а там уже 10-15 тысяч рублей в месяц – это то, с чем люди живут каждый день. И когда ты видишь эту колоссальную несправедливость с точки зрения разницы в уровне жизни и расслоении общества, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что приближаемся к уровню Латинской Америки.

В этой точке дискутирующие согласились с тем, что, требуя отмены пенсионной реформы в России, мы по крайней мере выставляем красные флажки – показываем, что недовольны. А уж будет она отменена или скорректирована… Всё зависит от уровня дискуссии.