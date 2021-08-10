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"Шаг вперёд, два назад". Отмену пенсионной реформы используют на выборах
10 августа 2021, 09:15 • 87 • Политика
Редкая политическая партия не говорит об ошибках в пенсионной системе России, особенно накануне выборов.
Раны реформы с повышением пенсионного возраста так и не затянулись, поэтому дискуссию об отмене новшеств политики используют всё чаще. Но есть ли смысл говорить об этом? Ответ на вопрос в студии Царьграда искали эксперты вместе с ведущей "Первого русского" Еленой Афониной.
Экономист Михаил Делягин напомнил о горькой шутке периода обсуждения пенсионной реформы, который совпал с чемпионатом мира по футболу: "Не дай Бог наши выйдут в финал, тогда пенсии отменят точно".
Шутки шутками, но для России это была уже пятая пенсионная реформа, продолжил экономист. Предыдущая вовсе лишила людей твёрдых гарантий, подчеркнул эксперт, поскольку пенсия была привязана к баллам, а последние состыкованы с состоянием федерального бюджета.
Повышение пенсионного возраста – это не самое печальное
Подступаясь к новой реформе с повышением пенсионного возраста, чиновники полагали, что большого сопротивления не будет, продолжил Делягин. Но силу удара не рассчитали. Они были уверены, что предложение ряда социальных благ в обмен на повышение возраста выхода на пенсию примут спокойно, но на деле критика оказалась высока. Другими словами, с самого начала риски не оценили верно. Согласен с этим и глава политической экспертной группы Константин Колачёв:
В то же время Колачёв не думает, что в России пенсионная реформа будет отменена. В целом, люди свыклись с повышением возраста выхода на пенсию. Однако корректировка реформы могла бы быть вполне реальной, причём с двух позиций – и в части размера минимальной пенсии, и в вопросе выхода мужчин на пенсию – "всё же 65 лет – это довольно много".
На самом деле пенсионной реформы не было. А вы как думали?
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и вовсе напомнил, что Россия до сих пор живёт в условиях становления пенсионной системы – у нас в законе так написано. И если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, окажется, что и не было в стране никакой пенсионной реформы. Никогда.
Гращенков провёл любопытное исследование. Он проанализировал программы всех партий, которые идут на выборы, и посмотрел, кто и что сегодня предлагает людям в части сверхпопулярной проблемы пенсионной системы.
Левые партии предлагают или популистские идеи (которые, безусловно, нравятся людям, но не могут быть реализованы), или совмещение русского и европейского опыта. Представители партий правого спектра, напротив, думают пойти по пути так называемого "пенсионного кешбэка". Такой опыт, например, используется в той же Франции, но надо понимать, что придётся отдавать значительные средства со своей заработной платы для формирования своих же стариковских выплат:
"В Европе вы отчисляете с заработной платы приличные суммы. А потом на пенсии вы сможете снять суммы со своей карты. Это и есть та самая накопительная часть пенсии, которую у нас в России воруют всё время", – сказал Гращенков.
Кстати, логического объяснения "водораздела" тех, кому можно использовать накопительную часть пенсии и нельзя, просто не существует, сошлись во мнении эксперты. Вот и получается, что пенсионная система в России – это сфера с кучей неизвестных, которые нужно срочно подсвечивать, решая наболевшие проблемы.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, говоря о накале проблемы, добавил:
В этой точке дискутирующие согласились с тем, что, требуя отмены пенсионной реформы в России, мы по крайней мере выставляем красные флажки – показываем, что недовольны. А уж будет она отменена или скорректирована… Всё зависит от уровня дискуссии.
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