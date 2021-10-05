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"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям

05 октября 2021, 02:25  •  125 • Политика
Автор Царьграда Сергей Синченко детально разобрал интервью, данное белорусским лидером Александром Лукашенко для CNN.
Журналист отмечает, что со стороны официального Минска было весьма смело пойти на разговор с CNN. Впрочем, одновременно это было наивным решением, полагает Синченко. Автор Царьграда пояснил, что рассчитывать на честность "вражеского рупора" и на то, что интервью с Лукашенко CNN выдаст без купюр, было нельзя.
Впрочем, "подставу" для Лукашенко иностранному журналисту устроить не удалось. Несмотря на то что в эфир было выдано менее 10 минут из почти часового разговора, белорусский лидер сумел победить.
Во всяком случае это было видно по выражению лица интервьюера - главы корпункта CNN в России Мэттью Чанса (Matthew Chance). Тот даже решился в какой-то момент ошеломить Лукашенко своими признаниями об общении с простыми белорусами. По мнению корреспондента CNN, на улицах Минска царит "атмосфера страха", и всё потому, что режим такой.
Лукашенко же с присущей ему прямотой объяснил, что люди не захотели общаться с журналистом, потому что Чанс из CNN и в эфире их мнение может быть истолковано так, как это выгодно хозяевам телекомпании. Подробнее о том, как американцы попытались устроить Лукашенко допрос, читайте на Царьграде.

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