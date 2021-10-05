"Шаг смелый, но наивный": "Подставу" Лукашенко разобрали по деталям

Автор Царьграда Сергей Синченко детально разобрал интервью, данное белорусским лидером Александром Лукашенко для CNN.

Журналист отмечает, что со стороны официального Минска было весьма смело пойти на разговор с CNN. Впрочем, одновременно это было наивным решением, полагает Синченко. Автор Царьграда пояснил, что рассчитывать на честность "вражеского рупора" и на то, что интервью с Лукашенко CNN выдаст без купюр, было нельзя.

Впрочем, "подставу" для Лукашенко иностранному журналисту устроить не удалось. Несмотря на то что в эфир было выдано менее 10 минут из почти часового разговора, белорусский лидер сумел победить.

Во всяком случае это было видно по выражению лица интервьюера - главы корпункта CNN в России Мэттью Чанса (Matthew Chance). Тот даже решился в какой-то момент ошеломить Лукашенко своими признаниями об общении с простыми белорусами. По мнению корреспондента CNN, на улицах Минска царит "атмосфера страха", и всё потому, что режим такой.

Лукашенко же с присущей ему прямотой объяснил, что люди не захотели общаться с журналистом, потому что Чанс из CNN и в эфире их мнение может быть истолковано так, как это выгодно хозяевам телекомпании. Подробнее о том, как американцы попытались устроить Лукашенко допрос, читайте на Царьграде.