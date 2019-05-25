"Шаг к разблокированию переговоров": Зеленский заявил, что ждет сигнала от России после решения трибунала ООН

По мнению Зеленского, сигналом от Москвы должно стать выполнение решения международного суда. Напомним, ранее глава Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён выдвинул России требование освободить украинских моряков, арестованных во время провокации в Керченском проливе.

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", - написал Зеленский, отметив, мол, шагом к переговорам и восстановлению мирных отношений должно быть освобождение Россией украинских судов и моряков, арестованных при провокации в Керченском проливе. После этого он добавил, что "наших ребят" ждут на Украине.

В Киеве тем временем назвали решение трибунала "настоящей победой" Украины, отмечает РИА "Новости". Российская сторона в рассмотрении не участвовала, заявив об отсутствии у Международного трибунала соответствующей юрисдикции.

В МИД России, комментируя заявление, в очередной раз напомнили, что провокация в Керченском проливе не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А Украине указали на необходимость соблюдения правил судоходства в Керченском проливе во избежание повторения подобных ситуаций.