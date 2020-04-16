"Сгорит он или умрёт от пули - всё равно": Экс-нардеп похвастался, как "держал русских на прицеле"

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко привёл в своём Telegram-канале один из самых острых моментов из рассказа Парасюка.

"Парасюк похвастался, что сжигал и убивал людей. Почему после таких признаний он на свободе?" - удивился Журавко.

В процитированном фрагменте Парасюк рассказывает, как пробыл год в АТО. Он признался, что видел русских в прицеле своего автомата, а в бойцов "Беркута" бросал коктейли Молотова, поджигал их транспорт.

Переворачивание и поджог автобуса "беркутовцев" экс-нардеп Парасюк сравнивал с выстрелом: и то и другое является покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он бесстрашно заявил, что желающие могут "объявить подозрение", даже если такое желание появится у половины Украины.

"Потому что бросать коктейль Молотова в человека - думаю, сгорит он или умрёт в конвульсиях от пули - я думаю, можно поставить знак равенства. Я думаю, сгореть болезненнее", - произнёс Парасюк.

Скриншот: Telegram/@AlexeyZhuravko