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"Сгорит он или умрёт от пули - всё равно": Экс-нардеп похвастался, как "держал русских на прицеле"

16 апреля 2020, 00:10  •  165 • В мире
Бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк рассказал в интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону о том, как "держал русских на прицеле". Он рассуждал о том, какая смерть будет более болезненной. "Сгорит он или умрёт от пули - всё равно", - заявил экс-нардеп.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко привёл в своём Telegram-канале один из самых острых моментов из рассказа Парасюка.
"Парасюк похвастался, что сжигал и убивал людей. Почему после таких признаний он на свободе?" - удивился Журавко.
В процитированном фрагменте Парасюк рассказывает, как пробыл год в АТО. Он признался, что видел русских в прицеле своего автомата, а в бойцов "Беркута" бросал коктейли Молотова, поджигал их транспорт.
Переворачивание и поджог автобуса "беркутовцев" экс-нардеп Парасюк сравнивал с выстрелом: и то и другое является покушением на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Он бесстрашно заявил, что желающие могут "объявить подозрение", даже если такое желание появится у половины Украины.
"Потому что бросать коктейль Молотова в человека - думаю, сгорит он или умрёт в конвульсиях от пули - я думаю, можно поставить знак равенства. Я думаю, сгореть болезненнее", - произнёс Парасюк.
Скриншот: Telegram/@AlexeyZhuravko

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