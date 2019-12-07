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"Сгинул очередной предатель": В США умер майор-перебежчик, 5 лет "сливавший" резидентов КГБ

07 декабря 2019, 09:24  •  68 • В мире
Бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов умер в США. Как сообщает The Washington Post, он скончался ещё в октябре, но информация появилась только сейчас. Шеймов известен тем, что 5 лет работал параллельно на американцев и "сливал" зарубежных резидентов КГБ. "Сгинул очередной предатель", - коротко заметили в Сети.
Виктора Шеймова знают как одного из бывших сотрудников КГБ, который не только предал своих же, сбежав вместе с семьёй в США, но и как экс-агента, который затребовал через суд миллион долларов с американских спецслужб и выигравший дело. Правда, какую именно сумму, точно не известно.
The Washington Post сообщает, что 73-летний экс-майор КГБ Шеймов умер в штате Виргиния в городе Виенне. Информацию изданию подтвердила вдова перебежчика. Выяснилось, что смерть наступила ещё 18 октября, однако известно о ней стало только сейчас. По данным издания, умер он из-за осложнений, вызванных болезнью лёгких.
В КГБ Шеймов работал в секретном подразделении, которое занималось шифрами и кодами. Как оказалось, он 5 лет "сливал" американцам зарубежных резидентов КГБ - через специальное устройство для перехвата закрытой информации все эти годы переписка с заграничной советской резидентурой шла фактически открытым текстом.
"Ну, сгинул очередной предатель", - коротко заметил в Twitter Максим @vlYXIyzggdWLPW3.
Некоторые пользователи не удержались от сарказма, видимо, вспоминая историю с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
"Россию ещё не обвинили?" - @Belka_r.

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