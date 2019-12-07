"Сгинул очередной предатель": В США умер майор-перебежчик, 5 лет "сливавший" резидентов КГБ

Виктора Шеймова знают как одного из бывших сотрудников КГБ, который не только предал своих же, сбежав вместе с семьёй в США, но и как экс-агента, который затребовал через суд миллион долларов с американских спецслужб и выигравший дело. Правда, какую именно сумму, точно не известно.

The Washington Post сообщает, что 73-летний экс-майор КГБ Шеймов умер в штате Виргиния в городе Виенне. Информацию изданию подтвердила вдова перебежчика. Выяснилось, что смерть наступила ещё 18 октября, однако известно о ней стало только сейчас. По данным издания, умер он из-за осложнений, вызванных болезнью лёгких.

В КГБ Шеймов работал в секретном подразделении, которое занималось шифрами и кодами. Как оказалось, он 5 лет "сливал" американцам зарубежных резидентов КГБ - через специальное устройство для перехвата закрытой информации все эти годы переписка с заграничной советской резидентурой шла фактически открытым текстом.

"Ну, сгинул очередной предатель", - коротко заметил в Twitter Максим @vlYXIyzggdWLPW3.

Некоторые пользователи не удержались от сарказма, видимо, вспоминая историю с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

"Россию ещё не обвинили?" - @Belka_r.