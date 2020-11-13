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"Сейчас вспомнят, как он ковырялся в носу": Противники Трампа решили припомнить ему "Один дома".

13 ноября 2020, 23:50  •  47 • Политика
Противники Дональда Трампа решили припомнить политику фильм "Один дома", где он сыграл эпизодическую роль. Мария Бутина полагает, что сейчас Трампу будут вспоминать все его "грехи" вплоть до ковыряния в носу.
Поводом для новых обвинений против республиканца стала фраза режиссёра фильма "Один дома - 2" Криса Коламбуса о том, что Трамп вынудил студию включить его в фильм. Американские демократы тут же уцепились за эту фразу, хотя в контексте она звучала совершенно безобидно.
Коламбус отметил, что компания 20th Century Fox хотела снять одну из сцен фильма в нью-йоркском отеле Plaza, который принадлежал тогда Трампу. Бизнесмен согласился, но поставил одно условие: его камео должно появиться в фильме. По словам режиссёра, Трамп так понравился зрителям на тестовом показе, что у съёмочной команды не осталось иного выхода, кроме как включить эту сцену в финальную версию фильма.
Он буквально вынудил нас снять его в этом фильме, - описал ситуацию Коламбус изданию The Insider.
Противники Трампа поняли эту фразу буквально и поставили политику в вину, что он оказывал давление на студию.
По словам российской общественной активистки Марии Бутиной, сейчас Трампу будут вспоминать все его грехи - даже самые незначительные, поскольку главный принцип американской политики - "бей лежачего".
"Бей лежачего" - ещё один принцип американской жизни в дополнение к "сдай ближнего своего". Теперь все, кому не лень, "вспомнят" Трампу всё плохое и ужасное, например, что он когда-то ел без ножа и ковырялся в носу, - отметила она.
Скриншот:Telegram/Мария Бутина
Напомним, что Трамп появляется в короткой сцене фильма "Один дома - 2". По сюжету мальчик Кевин Маккаллистер, сыгранный Маколеем Калкиным, оказывается один в Нью-Йорке в преддверии Рождества. Он заходит в отель Plaza, где сталкивается с неким постояльцем, который подсказывает герою, где находится лобби. Этим постояльцем оказался владелец Plaza Дональд Трамп.

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