Поводом для новых обвинений против республиканца стала фраза режиссёра фильма "Один дома - 2" Криса Коламбуса о том, что Трамп вынудил студию включить его в фильм. Американские демократы тут же уцепились за эту фразу, хотя в контексте она звучала совершенно безобидно.

Коламбус отметил, что компания 20th Century Fox хотела снять одну из сцен фильма в нью-йоркском отеле Plaza, который принадлежал тогда Трампу. Бизнесмен согласился, но поставил одно условие: его камео должно появиться в фильме. По словам режиссёра, Трамп так понравился зрителям на тестовом показе, что у съёмочной команды не осталось иного выхода, кроме как включить эту сцену в финальную версию фильма.

Он буквально вынудил нас снять его в этом фильме, - описал ситуацию Коламбус изданию The Insider.

Противники Трампа поняли эту фразу буквально и поставили политику в вину, что он оказывал давление на студию.

По словам российской общественной активистки Марии Бутиной, сейчас Трампу будут вспоминать все его грехи - даже самые незначительные, поскольку главный принцип американской политики - "бей лежачего".

"Бей лежачего" - ещё один принцип американской жизни в дополнение к "сдай ближнего своего". Теперь все, кому не лень, "вспомнят" Трампу всё плохое и ужасное, например, что он когда-то ел без ножа и ковырялся в носу, - отметила она.

Скриншот:Telegram/Мария Бутина

Напомним, что Трамп появляется в короткой сцене фильма "Один дома - 2". По сюжету мальчик Кевин Маккаллистер, сыгранный Маколеем Калкиным, оказывается один в Нью-Йорке в преддверии Рождества. Он заходит в отель Plaza, где сталкивается с неким постояльцем, который подсказывает герою, где находится лобби. Этим постояльцем оказался владелец Plaza Дональд Трамп.