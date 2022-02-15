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"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вторжении "под чужим флагом"

15 февраля 2022, 22:10  •  174 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова развенчала очередной фейк от главы МИД Великобритании про вторжение на Украину под чужим флагом. Она пошутила: "Сейчас проснётся Псаки".
Захарова опровергла сообщения о том, что русские войска намерены вторгнутся на Украину под чужим флагом. Она полагает, что этот фейк был скормлен британским "средствам массовой дезинформации" напрямую из "Форин Офиса".
Как мы понимаем, глава МИД Британии Лиз Трасс не сдаётся, решила позориться до конца,
- отметила Захарова.
По её словам, таким образом британская дипломатия пытается спасти своё лицо. Она уже не может отступить от раскрученного фейка про вторжение России, поэтому приходится выдумывать что-то новое.
Захарова полагает, что в скором времени фейк про вторжение под чужим флагом подхватят и американцы.
Сейчас проснутся Белый дом, Джен Псаки, Нед Прайс и вся их дезинформационная машина,
- поделилась прогнозом представитель МИД России.
Напомним, что американские и британские СМИ пугают Украину русским вторжением с декабря прошлого года, постоянно меняя даты. Последний раз вторжение было назначено на январь. Теперь коллективный Запад ждёт начала войны 15-16 февраля.

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