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"Сейчас проснётся Псаки": Захарова развенчала фейк главы МИД Британии о вторжении "под чужим флагом"
15 февраля 2022, 22:10 • 174 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова развенчала очередной фейк от главы МИД Великобритании про вторжение на Украину под чужим флагом. Она пошутила: "Сейчас проснётся Псаки".
Захарова опровергла сообщения о том, что русские войска намерены вторгнутся на Украину под чужим флагом. Она полагает, что этот фейк был скормлен британским "средствам массовой дезинформации" напрямую из "Форин Офиса".
- отметила Захарова.
По её словам, таким образом британская дипломатия пытается спасти своё лицо. Она уже не может отступить от раскрученного фейка про вторжение России, поэтому приходится выдумывать что-то новое.
Захарова полагает, что в скором времени фейк про вторжение под чужим флагом подхватят и американцы.
- поделилась прогнозом представитель МИД России.
Напомним, что американские и британские СМИ пугают Украину русским вторжением с декабря прошлого года, постоянно меняя даты. Последний раз вторжение было назначено на январь. Теперь коллективный Запад ждёт начала войны 15-16 февраля.
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