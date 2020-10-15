|
"Сейчас Польша ничего не может сделать, но…": Как Варшава интригует против "Северного потока - 2"
15 октября 2020, 10:05 • 125 • Политика
В Госдуме рассказали об интригах Польши против "Северного потока - 2". "Сейчас Польша ничего не может сделать, чтобы помешать строительству газопровода, но если другие страны признают решение польского антимонопольного органа, то могут возникнуть определённые трудности", - отметил депутат Валерий Селезнёв.
Война за "Северный поток - 2" ещё далека от завершения, вокруг проекта плетётся ещё много интриг, а Польша принимает в них активнейшее участие. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике депутат Валерий Селезнёв.
Речь идёт о штрафе в 7,6 миллиарда долларов, который антимонопольный орган Польши выписал "Газпрому" под надуманным предлогом. Российская компания уже готовится к тому, чтобы оспорить несправедливый штраф в суде.
Валерий Селезнёв отмечает, что у России с Польшей исторически сложились непростые отношения. Эта страна постоянно ищет своё место в инфоповестке. Другой вопрос, почему она больше ориентирована на США.
125
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2020, 06:35
|
12 октября 2020, 20:40
|
11 октября 2020, 16:15
|
09 октября 2020, 01:55
|
13 октября 2020, 02:10
|
10 октября 2020, 19:10
|
10 октября 2020, 21:00