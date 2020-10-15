"Сейчас Польша ничего не может сделать, но…": Как Варшава интригует против "Северного потока - 2"

Война за "Северный поток - 2" ещё далека от завершения, вокруг проекта плетётся ещё много интриг, а Польша принимает в них активнейшее участие. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике депутат Валерий Селезнёв.

Речь идёт о штрафе в 7,6 миллиарда долларов, который антимонопольный орган Польши выписал "Газпрому" под надуманным предлогом. Российская компания уже готовится к тому, чтобы оспорить несправедливый штраф в суде.

"Сейчас Польша ничего не может сделать, чтобы помешать строительству газопровода, но если другие страны признают решение польского антимонопольного органа, то могут возникнуть определённые трудности", - приводит Nation News слова эксперта.

Валерий Селезнёв отмечает, что у России с Польшей исторически сложились непростые отношения. Эта страна постоянно ищет своё место в инфоповестке. Другой вопрос, почему она больше ориентирована на США.