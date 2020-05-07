"Сейчас не надо, Антон": Силуанов на контроле у Путина

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, провёл совещание в онлайн-формате по вопросам развития транспорта. Глава государства отметил, что премьер Михаил Мишустин продолжает работать и из больницы. Оказалось, ещё до начала совещания Владимир Путин успел обсудить ключевые вопросы с Михаилом Мишустиным, и. о. премьера Андреем Белоусовым. Кроме того, на беседу позвали министра финансов России Антона Силуанова.

С Силуановым оперативную работу Путин вёл и в ходе совещания с транспортниками.

"Я вижу, Антон Германович слушает нас, помечает некоторые вещи, - сказал президент, подводя промежуточные итоги и показывая, что министр у него на контроле. - Сейчас не надо, Антон, потом ещё обсудим".

Владимир Путин отметил, что в скором времени сказанное на совещании транспортников ещё отдельно будет обсуждаться с Силуановым. А пока "мне бы очень хотелось, чтобы Минфин зафиксировал сегодня все предложения, которые поступают от представителей бизнеса", сказал Путин.