Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Трамп нашел кандидатуру на замену Зеленскому
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Н...
Новый ультиматум украинской власти выдвинули украинские нацисты
Главная / Политика

"Сейчас не надо, Антон": Силуанов на контроле у Путина

07 мая 2020, 19:10  •  89 • Политика
Президент России Владимир Путин провёл совещание с представителями кабмина, обсуждая выход транспортной отрасли из самоизоляции. Силуанов сегодня был на особом контроле. "Сейчас не надо, Антон", - обратился к нему Путин.
Президент России Владимир Путин в четверг, 7 мая, провёл совещание в онлайн-формате по вопросам развития транспорта. Глава государства отметил, что премьер Михаил Мишустин продолжает работать и из больницы. Оказалось, ещё до начала совещания Владимир Путин успел обсудить ключевые вопросы с Михаилом Мишустиным, и. о. премьера Андреем Белоусовым. Кроме того, на беседу позвали министра финансов России Антона Силуанова.
С Силуановым оперативную работу Путин вёл и в ходе совещания с транспортниками.
"Я вижу, Антон Германович слушает нас, помечает некоторые вещи, - сказал президент, подводя промежуточные итоги и показывая, что министр у него на контроле. - Сейчас не надо, Антон, потом ещё обсудим".
Владимир Путин отметил, что в скором времени сказанное на совещании транспортников ещё отдельно будет обсуждаться с Силуановым. А пока "мне бы очень хотелось, чтобы Минфин зафиксировал сегодня все предложения, которые поступают от представителей бизнеса", сказал Путин.
Фото: https://t.me/youlistenedmayak.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
07 мая 2020, 04:10
"Завизжали по полной программе": Как Греф повлиял на бойкот Михалкова. Мнение Хазина
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
07 мая 2020, 00:10
Два удара для Решетникова: После критики Путина чиновник лишился места
07 мая 2020, 00:10
"Шпаргалка ВОЗ переводилась впопыхах": В плане Собянина-Поповой нашли подозрительные неувязки
07 мая 2020, 09:10
Что скрывает улыбка госсекретаря США: Помпео ответил на захват американских наёмников в Венесуэле
07 мая 2020, 13:10
"Почему не орали на всю страну": Доктор Рошаль сожалеет, что вовремя не сдал правительство Медведева
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 мая 2020, 20:10
Киев угрожает, а "Газпром" прошляпил: Михеев резко высказался о "Северном потоке - 2"
01 мая 2020, 02:10
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
07 мая 2020, 10:10
Эксперт раскрыл причину антироссийских заявлений Киева
01 мая 2020, 20:10
Делягин заявил о закрытом распоряжении Мишустина: "Аккуратненько перед своим заболеванием"
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
05 мая 2020, 12:10
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Народ потребовал уничтожения
03 мая 2020, 22:10
"Стоят девчонки, стоят в сторонке": Русские в Сирии бескомпромиссно заблокировали американцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.