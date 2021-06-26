"Сейчас им там делать нечего": Москва указала США на место в вопросе Донбасса

Москва указала Соединённым Штатам Америки на их место в вопросе Донбасса. По словам замглавы МИД России, сейчас им там делать нечего.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал единственное условие, при котором США допустят к обсуждению вопросов урегулирования в Донбассе. Рябков отметил, что раньше допускалось участие США в этом процессе, однако главный вопрос в том, "насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль".

"То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс", - сказал дипломат в интервью РИА Новости, отметив, что главное в этом - "позиция и подход".

"При нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего", - отрезал он.