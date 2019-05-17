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"Северный поток-2" могут сдать с опозданием из-за Дании - Nord Stream 2

17 мая 2019, 11:24  •  133 • Политика
Представители Nord Stream 2 сообщили, что "Северный поток-2" могут сдать с опозданием из-за Дании.
Представители компании Nord Stream 2 сообщили, что сроки реализации проекта "Северный поток-2" могут быть пересмотрены. По всей видимости, финальный этап реализации придется на вторую половину 2020 года.
Отмечено, что решение о переносе сроков будет принято, если Дания потребует смены маршрута. Ранее в Nord Stream 2 настаивали, что переносить сроки не потребуется.

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