Представители компании Nord Stream 2 сообщили, что сроки реализации проекта "Северный поток-2" могут быть пересмотрены. По всей видимости, финальный этап реализации придется на вторую половину 2020 года.

Отмечено, что решение о переносе сроков будет принято, если Дания потребует смены маршрута. Ранее в Nord Stream 2 настаивали, что переносить сроки не потребуется.