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"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба

16 июня 2021, 05:30  •  64 • Политика
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия строила "Северный поток – 2", чтобы "обойти" Украину. И это не единственная цель Москвы.
Кулеба считает, что потеря доходов от транзита газа больно ударила бы по украинскому бюджету. Но "Северный поток – 2" ставит под угрозу важнейший инфраструктурный актив, и это опасно для Украины. Министр предрёк ГТС своей страны сложные времена.
Политик подчеркнул, что Киев прилагает гигантские усилия, чтобы Центральная Европа стала "оплотом европейской энергетической безопасности". Россия стремится этому помешать, считает Кулеба. Якобы цель Москвы – дискредитировать Украину, выставив её ненадёжным партнёром. Кроме того, теперь Кремль делает всё, чтобы "обойти" Украину при помощи проекта "Северный поток – 2".
По словам министра, в Киеве понимают намерение ЕС диверсифицировать транзит газа.
"В то же время мы считаем полезным поддерживать транзит газа через Украину, получая часть импорта, скажем, по "Турецкому потоку", - произнёс Кулеба в интервью венгерскому изданию Ceenergy News.

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