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"Северный поток – 2" стал для Госдепа и Белого дома трубой раздора

16 июня 2021, 03:40  •  73 • Политика
Госдеп и Белый дом не сошлись во мнениях по поводу санкций против "Северного потока – 2". Он стал для них настоящей трубой раздора.
Руководство Государственного департамента Соединённых Штатов убеждено: против оператора строительства "Северного потока – 2" – компании Nord Stream 2 AG – необходимо ввести санкции. Они нужны и для её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Не согласились с позицией Госдепа президент США Джо Байден, а также Совет нацбезопасности Белого дома.
Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что на жёстких ограничениях настаивал государственный секретарь США Энтони Блинкен. С ним солидарны его первый зам Уэнди Шерман и зам по политическим делам Виктория Нуланд. По их мнению, рестрикции должны привести к полной блокировке строительства "Северного потока – 2".
В Белом доме считают иначе. Байден и его соратники из СНБ считают, что санкции крайне негативно скажутся на отношениях США с Германией. В публикации сказано, что строительство трубопровода завершено более чем на 90%, поэтому "Северный поток – 2" фактически уже есть. Теперь уже нет смысла рисковать отношениями между Берлином и Вашингтоном.

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