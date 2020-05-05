"Северный поток – 2" спасёт только развал Украины? Что ждёт новый газопровод

Автор:

Латышев Сергей

Итак, свершилось. Трубоукладчик "Академик Черский" – единственное судно, способное худо-бедно достроить "Северный поток – 2", пришедшее с Дальнего Востока на Балтику полуконспиративным образом, под конвоем ВМФ России, чтобы исключить разбойные действия со стороны ВМС США и Британии, – встало на якорь у побережья Калининградской области. Судно заправляется топливом и берёт на борт дополнительный экипаж. После дооснащения в одном из российских портов трубоукладчик будет готов продолжить в соответствии со своими возможностями достройку готового почти на 94% крупнейшего российско-европейского энергетического проекта, который бросили западные компании-подрядчики "Газпрома", испугавшись грозных американских санкций. Поскольку первые лица России обещали перед лицом всего мира закончить проект в конце нынешнего – начале следующего года, никто не сомневается, что он будет когда-то закончен. А вот что будет потом, сейчас не знает никто.

Ещё не построен, но уже пасынок

Сомнения в будущем "Северного потока – 2" вызваны тем, что его, как выясняется, в Европе не очень-то и ждут. При том что целый ряд стран, особенно потенциально транзитных, относятся к нему откровенно враждебно. И дело не только в том, что издержки уже введённых американских санкций европейские компании-партнёры "Газпрома" милостиво переложили на Россию. Возникли вопросы и к решимости правительства ФРГ, главного европейского бенефициара проекта, противостоять усиливающемуся давлению США и направленным против "Северного потока – 2" козням Брюсселя, то есть руководства Евросоюза, в котором Берлин играет вроде бы как первую скрипку. Это произошло после того, как Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) под иезуитским предлогом приняло решение отказать компании Nord Stream 2 AG в выведении "Северного потока – 2" из-под требований обновлённой Газовой директивы ЕС, само появление которой являлось попыткой связать "Газпрому" руки. Для изъятия газопровода из-под действия этой не менее иезуитской директивы было, дескать, нужно, чтобы проект был завершён до мая 2019 года, а теперь это сделать уже никак невозможно. А значит, после ввода в эксплуатацию, на что теперь потребуется ряд ухищрений, газопровод может использоваться только на 50%. Что делает его, мягко говоря, не очень рентабельным.

Путь с Дальнего Востока на Балтику "Академика Черского" стал детективной историей, но настоящий детектив только начинается. Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Федеральном сетевом агентстве сообщили органу деловых кругов ФРГ Handelsblatt, что пока речь идёт о проекте решения, но что после консультаций с заинтересованными сторонами после 8 мая оно станет окончательным. И тогда Nord Stream 2 AG, оператору проекта, придётся судиться с регулятором в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе или сразу в Европейском суде, где так "любят" Россию.

Разумеется, оператор "Северного потока – 2" не согласен с мнением BNetzA, будет ждать официального решения регулятора, оценит его и, согласно его пресс-службе, предпримет дальнейшие действия по защите своих прав. То есть, по всей видимости, обратится в суд, и понятно с каким результатом.

Три причины

Почему так? Во-первых, потому что надвигается экономический кризис посерьёзнее "Великой депрессии", когда Европе не нужно будет слишком много газа. Во-вторых, европейские компании в 2019 году закупили почти в два раза больше сжиженного газа (СПГ), в том числе у России, чем годом ранее – 110 миллиардов кубометров после регазификации.

Но самая главная причина в другом: в США разработаны санкции, нацеленные на европейских покупателей российского газа, который американцы напористо и нагло, используя шантаж и политическое давление, пытаются заменить на европейском рынке своим более дорогим сжиженным.

Ссориться с "гегемоном" европейцы и немцы, в частности, не хотят, хотя болезненно переживают такое к себе хамское отношение. Рисковать блокировкой счетов компаний и прекращением транзакций, проходящих через американские платёжные системы – оно им надо? "Кинуть" Россию поэтому для них – единственный выход, альтернативой чего являются коллективный (а его ещё надо организовать) бунт против Вашингтона и ожесточённая торговая война с США в условиях, когда и так всё летит в тартарары. Когда-то это всё равно сделать придётся, потому что шантажист, раз у него получается, будет действовать в том же духе и дальше (на очереди – немецкий автопром), но, конечно, не сейчас.

Всё это означает, что Россия, конечно, достроит газопровод – не бросать же и не обнулять миллиарды инвестиций (их российская часть – примерно 5 миллиардов евро) – на дне Балтики на радость США, но поставлять по нему газ будет… некому. По крайней мере, какое-то время.

Что делать России?

Что в этой ситуации делать России? Прежде всего не торопиться и вести достройку газопровода как можно более экономно. Поскольку любые сроки можно перенести, а Европе в условиях экономического кризиса не потребуется слишком много газа.

Ведь у "Газпрома" уже есть четыре маршрута поставок в Европу: "Северный поток" (60 миллиардов кубометров в год), "Турецкий поток" (мощность двух ниток – 31,5 миллиарда кубометров), газопровод "Ямал – Европа", идущий через Белоруссию (33 миллиарда кубометров), "Голубой поток" (16 миллиардов кубометров). Получается в общей сложности почти 140 миллиардов кубометров.

Но это ещё не всё. С учётом заключённого под Новый год газового контракта с Украиной (65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов в следующие четыре года, за которые Киеву даже в случае транзита меньших объёмов придётся заплатить) поставки в Европу гарантированы на ближайшие пять лет. Между тем за это время должен заработать завод "Газпрома" в Усть-Луге. И это будет дополнительно 13 миллионов тонн СПГ или почти 20 миллиардов кубометров после регазификации.

А ведь есть ещё и поставляющая газ в Китай "Сила Сибири" с проектной мощностью в 2025 году в 38 миллиардов кубометров. Стоит также учесть амбициозные планы России нарастить поставки за рубеж СПГ (по подсчётам министра энергетики Александра Новака, к 2035 году экспорт составит 80-120 миллионов тонн). Поскольку российские заводы СПГ находятся недалеко от Европы, поставки газа туда будут выгодны для всех сторон. Американский СПГ не сможет с этими поставками, за которые трудно подвергнуть санкциям, конкурировать.

Конечно, трубопроводный газ при поставках на расстояние менее четырёх тысяч километров выгоднее СПГ. Однако ставка именно на такой способ транспортировки может повредить интересам газовой отрасли России в целом, например, перспективам развития Арктики, где предусматриваются значительные инвестиции в СПГ-проекты, которые необходимо окупить.

Что имеем в сухом остатке?

Это означает, что "Северный поток – 2" можно достраивать не спеша, и что он вообще нужен, по сути, лишь для того, чтобы застраховаться от неожиданностей, которые могут произойти с Украиной в ближайшие годы. Поскольку её устаревшая и дырявая ГТС надвигающийся развал этой искусственной страны не переживёт. А Галиция, увы, и в будущем останется, скорее всего, антирусской и может препятствовать газовому транзиту по не связанным с экономикой причинам.

Поэтому американцы своими санкциями, а европейцы своей трусостью вредят прежде всего самим себе (газ последним будет обходиться дороже), а не России и "Газпрому", задача которых лишь в том, чтобы спокойно подготовиться к форс-мажору. В целом это понятно, а как всё будет развиваться практически, сейчас не знает никто.