"Северный поток - 2" за Навального не в ответе: Натанзон привёл один факт

"Новые санкции в отношении России практически гарантированы", - такую уверенность высказал журналист Станислав Натанзон у себя в авторском Telegram-канале "Натанзон" после информации о том, что Алексея Навального якобы отравили ядом из той же группы веществ, что и пресловутый "Новичок".

Он предположил, какими они могут быть. При этом газопровода "Северный поток - 2", как полагает политический обозреватель, рестрикции вряд ли пока коснутся. Журналист обратил внимание на один факт, о котором можно судить по заявлению немецкого правительства.

В частности, речь идёт о встречах канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Среди министров, с которыми политик переговорила, назывался и министр финансов Олаф Шольц, и министр иностранных дел Хайко Маас, и глава МВД Хорст Зеехофер, и руководитель Минюста Кристин Ламбрехт, и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также глава Федерального канцлера Хельге Браун.

"Сразу бросается в глаза, что в этом списке нет Питера Альтмайера, министра экономики и энергетики, который со стороны немецкого правительства отвечает за реализацию проекта "Северный поток - 2", - обратил внимание Натанзон. - Соответственно, можно предположить, что проект этот пока не под ударом".