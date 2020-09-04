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"Северный поток - 2" за Навального не в ответе: Натанзон привёл один факт

04 сентября 2020, 15:05  •  38 • Политика
Журналист Станислав Натанзон предположил, что за "отравление" Алексея Навального санкции по "Северному потоку - 2" со стороны Германии пока не грозят. "Проект пока не под ударом", - считает политический обозреватель и приводит один факт.
"Новые санкции в отношении России практически гарантированы", - такую уверенность высказал журналист Станислав Натанзон у себя в авторском Telegram-канале "Натанзон" после информации о том, что Алексея Навального якобы отравили ядом из той же группы веществ, что и пресловутый "Новичок".
Он предположил, какими они могут быть. При этом газопровода "Северный поток - 2", как полагает политический обозреватель, рестрикции вряд ли пока коснутся. Журналист обратил внимание на один факт, о котором можно судить по заявлению немецкого правительства.
В частности, речь идёт о встречах канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Среди министров, с которыми политик переговорила, назывался и министр финансов Олаф Шольц, и министр иностранных дел Хайко Маас, и глава МВД Хорст Зеехофер, и руководитель Минюста Кристин Ламбрехт, и министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а также глава Федерального канцлера Хельге Браун.
"Сразу бросается в глаза, что в этом списке нет Питера Альтмайера, министра экономики и энергетики, который со стороны немецкого правительства отвечает за реализацию проекта "Северный поток - 2", - обратил внимание Натанзон. - Соответственно, можно предположить, что проект этот пока не под ударом".

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