"Северный поток - 2" вынудил Киев сменить риторику: Теперь просят

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба теперь сменил риторику в адрес "Северного потока - 2" и уже не критикует в открытую немецких партнёров, а обещает просить их не принимать поспешного решения по газопроводу.

Ещё недавно Киев ставил перед Берлином требования по "Северному потоку - 2", критиковал и возмущался решением, принятым президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. А теперь вдруг сменил риторику.

В частности, вместо жёстких требований уже звучат просьбы. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга прямо заявил, что Киев огорчён позицией немецкого регулятора по газопроводу и намерен довести до германских партнёров свою позицию по "Северному потоку - 2".

В том числе министр пообещал просить Берлин работать над тем, чтобы решения по "Северному потоку - 2" "не принимались торопливо, без тщательного анализа".