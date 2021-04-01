"Северный поток - 2" в зоне особого внимания военных: Поляки протаранили судно обеспечения

В районе проведения работ по укладке трубопровода иностранные корабли и суда проявляют небывалую активность. Их действия, к которым иногда присоединяется и иностранная авиация, носят провокационный характер и могут привести к аварийному повреждению газопровода. Об этом рассказал директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

"После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода "Северный поток - 2" в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолётов и вертолётов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер", - объяснил представитель компании.

При реализации подобных проектов устанавливается обязательная зона безопасности, как правило это 1,5-мильная граница, за которую не должны заходить суда, не участвующие в строительстве. Тем не менее рядом с техническими судами, осуществляющими работы, постоянно фиксируют военные корабли иностранных государств. Стали обыденными и облёты иностранными самолётами зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстоянии от трубоукладочноrо судна. Этим отличается, напрмер, польский противолодочный самолёт PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Особенно иностранная активность вокруг зоны прокладки газопровода усилилась в последнее время. Строители даже видели подводную лодку - опознать её не получилось, но её действия могли запросто вывести из строя всю отстроенную и отлаженную систему прокладки нитки газопровода. А 29 марта вокруг "Фортуны" нарезал круги боевой корабль пoльских ВМС с тактическим номером 823.

"Судно обеспечения "Спасатель Карев" было вынуждено идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль", - добавил Минин.

Как рассказал дополнительно представитель компании, ещё один опасный инцидент случился 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм. С южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106. Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались.

В этой ситуации судно снабжения "Владислав Стрижев" было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на "Владислав Стрижев". После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии. Переговоры записаны.

"Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришёлся бы по трубоукладочной барже "Фортуна". Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест", - добавил Минин.