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"Северный поток - 2" устоит: Политолог не увидел серьёзных помех в новых санкциях США

23 июля 2020, 12:05  •  33 • Политика
Политолог Владимир Брутер не увидел серьёзных помех в новых санкциях США, которые грозят "Северному потоку - 2". Он уверен, что проект устоит и избежит "неприемлемого ущерба".
Новые американские санкции не смогут нанести существенного ущерба проекту "Северный поток - 2" и потребителям. Об этом РИА ФАН рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
Ранее стало известно о том, что члены палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов поддержали новый проект оборонного бюджета на 2021 год. В него заложены новые ограничения в отношении газопровода, включая санкции против компаний и физлиц, причастных к его достройке.
По мнению Брутера, пакет санкций нужен Вашингтону для усиления давления на Берлин. Впрочем, основная активность начнётся после завершения президентских выборов в США.
Если победит Джо Байден, то участников проекта "Северный поток - 2" ждёт два варианта: долговременная передышка или отказ американцев от ковровых санкций. Поэтому краткосрочная угроза более опасна, чем долгосрочная.
"На данный момент США готовы продолжать давление, но нет полной ясности, до какой степени, всё-таки учитывая степень готовности проекта и учитывая, что Германия от него не откажется, я бы скорей сказал, что Германия рассчитывает, что ей не придётся принимать и применять какие-то серьёзные ответные меры", - пояснил политолог.
Газопровод будет достроен, а дополнительные санкции Белый дом введёт, но проекту не будет нанесён "неприемлемый ущерб". Понимает это и Берлин, который будет дожидаться завершения стройки.
Если же Вашингтон не откажется от ковровых санкций, то просчитать действия немцев будет сложнее. Ответные санкции возможны, но эффекта они не дадут. Наоборот, американцы могут ответить немцам новым ударом. России же остаётся проявить стратегическое терпение.
Американские санкции пугают немецких зелёных, которые начали готовиться к выборам в бундестаг, запланированным на 2020 год. Так, они заявили об "угрозе изоляции" ФРГ.
Как поведал ИА "Экономика сегодня" эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, чрезмерно усилившийся Берлин сможет диктовать условия своим партнёрам, с которыми до этого он говорил на равных. Поэтому "Северный поток - 2" превратился в политический проект, с которым пытаются бороться системная евробюрократия в Брюсселе и "второй эшелон" стран ЕС.
"Конфликт между Евросоюзом и Штатами всё же может возникнуть - Вашингтон вполне на такое решится", - пояснил он.
В интервью polit.info депутат Европарламента от ФРГ Бернхард Зимниок подчеркнул, что "Северный поток - 2" обеспечит газовую независимость ЕС. При этом он поддерживает введение антиамериканских санкций за попытки оказать влияние на интересы Берлина.
"Нет никаких оснований опасаться зависимости от российского газа. Кажется более вероятным, что США хотят увеличить зависимость Германии и ЕС от американских ресурсов", - пояснил он.

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