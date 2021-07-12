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"Северный поток - 2" станет Второй мировой войной для Восточной Европы - Bloomberg
12 июля 2021, 23:10 • 157 • Политика
Американские журналисты продолжают нагнетать обстановку вокруг строительства "Северного потока - 2". Если раньше проект был просто "плохой сделкой", то теперь агентство Bloomberg утверждает, что он станет Второй мировой войной для Восточной Европы.
Журналист Андреас Клут обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве". По его словам, она дважды "унизила" президента США Джо Байдена. Первый раз - когда не согласовала с Вашингтоном китайско-европейскую инвестиционную сделку. Второй раз - тем, что не пошла на уступки по "Северному потоку - 2", пишет "ИноСМИ".
Автор статьи отметил, что строительство газопровода станет пятном на репутации Меркель, бременем для её преемника, а также последствиями для Восточной Европы, сравнимыми со Второй мировой войной.
Напомним, что США во времена президентства Дональда Трампа активно пытались помешать строительству газопровода с помощью санкций. Нынешний же глава Белого дома в попытках помириться с Германией решил отказаться от санкций, назвав их бесперспективными.
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