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"Северный поток - 2" станет Второй мировой войной для Восточной Европы - Bloomberg

12 июля 2021, 23:10  •  157 • Политика
Американские журналисты продолжают нагнетать обстановку вокруг строительства "Северного потока - 2". Если раньше проект был просто "плохой сделкой", то теперь агентство Bloomberg утверждает, что он станет Второй мировой войной для Восточной Европы.
Журналист Андреас Клут обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в "предательстве". По его словам, она дважды "унизила" президента США Джо Байдена. Первый раз - когда не согласовала с Вашингтоном китайско-европейскую инвестиционную сделку. Второй раз - тем, что не пошла на уступки по "Северному потоку - 2", пишет "ИноСМИ".
Автор статьи отметил, что строительство газопровода станет пятном на репутации Меркель, бременем для её преемника, а также последствиями для Восточной Европы, сравнимыми со Второй мировой войной.
Германия утверждает, что действует в интересах ЕС, хотя на деле заботится лишь о собственных. И к тому же грозит обречь Восточную Европу заново переживать исторические травмы от столкновения немцев и русских, - пишет Клут.
Напомним, что США во времена президентства Дональда Трампа активно пытались помешать строительству газопровода с помощью санкций. Нынешний же глава Белого дома в попытках помириться с Германией решил отказаться от санкций, назвав их бесперспективными.

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