"Северный поток - 2" спасён? Глава Минэкономики Германии не поддержал санкции против России

Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает неправильным введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом глава ведомства заявил в ток-шоу ARD.

Альтмайер, конечно же, осудил "отравление" Навального, но усомнился в необходимости введения из-за этого антироссийских санкций. Министр подчеркнул, что данный вопрос требует тщательного рассмотрения, так как новые санкции вряд ли заставят Россию изменить позицию.

Сохранение открытых линий связи иногда может быть более эффективным, - сказал Альтмайер в эфире ARD.

Ранее аналогичные мысли высказывал вице-президент бундестага Вольфганг Кубики. Он выразил большие сомнения относительно того, что президент России Владимир Путин приказал отравить Алексея Навального. Политик призвал не спешить с выводами и дождаться результатов расследования. Также он выразил надежду, что правительство Германии поделится с парламентом данными об "отравлении" российского оппозиционера.