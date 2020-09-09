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"Северный поток - 2" спасён? Глава Минэкономики Германии не поддержал санкции против России
09 сентября 2020, 08:45 • 209 • Политика
Министр экономики Германии Петер Альтмайер в ток-шоу ARD осудил случившееся с Алексеем Навальным, но в тоже время усомнился в правильности введения санкций против России.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер считает неправильным введение санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом глава ведомства заявил в ток-шоу ARD.
Альтмайер, конечно же, осудил "отравление" Навального, но усомнился в необходимости введения из-за этого антироссийских санкций. Министр подчеркнул, что данный вопрос требует тщательного рассмотрения, так как новые санкции вряд ли заставят Россию изменить позицию.
Ранее аналогичные мысли высказывал вице-президент бундестага Вольфганг Кубики. Он выразил большие сомнения относительно того, что президент России Владимир Путин приказал отравить Алексея Навального. Политик призвал не спешить с выводами и дождаться результатов расследования. Также он выразил надежду, что правительство Германии поделится с парламентом данными об "отравлении" российского оппозиционера.
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