"Северный поток - 2" спасут только партнёры России: Эксперт о новых санкциях США

Американские сенаторы рассматривают два варианта блокировки газопровода "Северный поток - 2". Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал политолог из США Эндрю Корыбко.

Согласно предварительным данным, Вашингтон может ввести санкции, предусмотренные законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Альтернативный вариант подразумевает принятие специального закона, направленного против трубопровода. За последний отвечает республиканец Том Круз.

Корыбко считает второй план вполне реальным даже в том случае, если речь будет идти о символическом шаге. Отказ от санкций же нанесёт урон по репутации Белого дома. Подобное уже произошло, когда США не стали вводить серьёзные ограничения против Индии и Турции через CAATSA в качестве "наказания" за покупку российских ЗРК С-400.

Том Круз понимает, что его законопроект имеет стратегическое значение, ибо это удар по ограниченному числу компаний, занятых в газовой сфере, которая интересна Соединённым Штатам. Более того, "Северный поток - 2" важен для нацбезопасности ФРГ.

"Фактически будущее "Северного потока - 2" станет зависеть от того, будут ли коммерческие партнёры России в этой отрасли иметь политическую волю идти дальше, несмотря на санкционные угрозы США", - добавил эксперт.

Как передает РИА ФАН, "Северный поток - 2" будет запущен в середине 2020 года. Такую информацию озвучил вице-премьер России Дмитрий Козак. Трубопровод состоит из двух ниток и сможет перекачивать до 55 миллиардов кубометров ежегодно.

Ранее стало известно о том, что Польша планирует подать в суд на ФРГ, если последняя не учтёт интересы Варшавы в рамках имплементации Газовой директивы ЕС по газопроводу "Северный поток - 2". Угрозы исходят от главы польской госкомпании PGNiG Петра Возняка. Он выразил своё недовольство действиями бундестага, который решил вывести часть трубопровода из-под действия директивы Евросоюза.

Топ-менеджер заявил, что Берлин должен был изначально учесть вопросы безопасности поставок, а также влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран.

В PGNiG добавили, что с 2023 года Польша не будет получать газ из России. Вместо этого она сделает ставку на американский СПГ и собственные ресурсы.

Непосредственно компания Nord Stream 2 AG намерена бороться с дискриминацией, которую власти Евросоюза проявляют по отношению к проекту "Северный поток - 2". Своё несогласие с рядом положений Газовой директивы оператор трубопровода высказал ещё в апреле этого года.

В июне прошла встреча Nord Stream 2 AG с членами Еврокомиссии, но мирового соглашения достичь не удалось. Исчерпав доступные методы, компания решила передать иск в Арбитражный суд.

Представители Nord Stream 2 AG считают, что ЕС грубо нарушил взятые на себя международные обязательства в рамках Энергетической хартии.