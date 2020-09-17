"Северный поток - 2" снова под угрозой: Европарламент выдвинул жёсткие требования по Навальному

Европарламент снова выступил с требованием свернуть реализацию проекта "Северного потока - 2". Соответствующий призыв содержится в резолюции по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.

В тексте говорится о необходимости немедленного запуска расследования нападения на блогера. В нём должны быть задействованы представители ООН, ЕС, Европейского совета, ОЗХО, государств-союзников Евросоюза.

Более того, согласно рекомендациям Европарламента, санкции в отношении России должны носить наиболее широкий характер. То есть речь не только о блокировке прокладки газопровода.

Как одну из дополнительных мер представители ЕП ранее предлагали заморозку банковских счетов в ЕС, принадлежащих тем лицам в РФ, которые фигурировали в видео с так называемыми расследованиями Навального.