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"Северный поток - 2" снова под угрозой: Европарламент выдвинул жёсткие требования по Навальному
17 сентября 2020, 18:25 • 127 • Политика
Европарламент вновь выдвинул жёсткие требования по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Под угрозой снова оказался и "Северный поток - 2". Представители ЕП в новой резолюции настаивают на введении широких санкций в отношении России.
Европарламент снова выступил с требованием свернуть реализацию проекта "Северного потока - 2". Соответствующий призыв содержится в резолюции по ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального.
В тексте говорится о необходимости немедленного запуска расследования нападения на блогера. В нём должны быть задействованы представители ООН, ЕС, Европейского совета, ОЗХО, государств-союзников Евросоюза.
Более того, согласно рекомендациям Европарламента, санкции в отношении России должны носить наиболее широкий характер. То есть речь не только о блокировке прокладки газопровода.
Как одну из дополнительных мер представители ЕП ранее предлагали заморозку банковских счетов в ЕС, принадлежащих тем лицам в РФ, которые фигурировали в видео с так называемыми расследованиями Навального.
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