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"Северный поток - 2" решили остановить польской резолюцией

15 июня 2021, 21:15  •  70 • Политика
В сейме Польши была принята резолюция с призывом остановить строительство газопровода, а также расширить и поддерживать санкции против компаний-участников проекта.
В Польше настаивают на остановке проекта "Северный поток - 2". В нижней палате парламента Польши была принята резолюция, в которой ЕС просят отказаться от поддержки газового проекта. В документе говорится, что хаб представляет опасность для Украины.
Поляки подчёркивают, что Германии, как союзнику по НАТО, стоит принять меры для немедленной остановки строительства.
В Варшаве также считают, что США стоит не только поддержать ограничения против проекта, но и расширить пакет санкций.
Свой призыв в Польше объяснили уважением "к ценностям, на которых основан Европейский союз", а также солидарностью "с Украиной" и заботой "о стабильности и безопасности в Европе, а также для повышения устойчивости союза к давлению со стороны России", передаёт РИА Новости.
Тем временем строительство морской части газопровода неуклонно приближается к завершению. Ранее компания-оператор заявила о техническом окончании укладки первой нитки, на очереди - вторая.

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