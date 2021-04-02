"Северный поток - 2" расколол Европу: Париж и Берлин пытаются договориться

"Северный поток - 2" приведёт Европу к газовой зависимости от России. Этого допустить нельзя, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире французского телеканала BFM. По словам дипломата, в этом мнение официального Парижа расходится с мнением Берлина, но стороны пытаются договориться.

"Наши подходы не совпадают. Но мы ведём дискуссии для их сближения", - подчеркнул Бон.

По словам дипломата, у Франции и Германии были "изначально разные позиции" по поводу строительства русского газопровода. Однако стороны даже сейчас пытаются выработать общую позицию по этому поводу.

Напомним, в районе прокладки нитки трубопровода "Северный поток - 2" уже не первый день продолжаются провокации с участием иностранных судов, кораблей, а также авиации. Есть обоснованные опасения в том, что провокаторы готовы повредить и сам недостроенный газопровод, и инженерные суда, которые задействованы в проекте.

Эксперты и политики уже предложили Балтийскому флоту взять работы под охрану. Минобороны пока на эти предложения не отреагировало.