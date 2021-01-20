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"Северный поток - 2" пытаются остановить изо всех сил: США воплотили угрозы

20 января 2021, 03:20  •  42 • В мире
США ввели санкции в отношении строящего "Северный поток - 2" трубоукладчика "Фортуна". Накануне то, что будут введены ограничения, выяснили немецкие журналисты.
В США после угроз ввели санкции в отношении судов, участвующих в прокладке "Северного потока - 2". На сайте американского Минфина говорится, что санкции введены против трубоукладчика "Фортуна", а также собственника судна "КВТ-Рус". В чёрный список Вашингтона также включена компания "Рустанкер" и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".
Накануне немецкие журналисты выяснили, что предпримут США, чтобы затормозить строительство газопровода из России в ЕС. Издание Handelsblatt утверждало, что американцы заранее уведомили Берлин о готовящихся ограничениях в отношении российских судов и организаций.
В Кремле уже прокомментировали нападки США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона.
Москва сожалеет, что введение незаконных ограничений растёт, заявил он в беседе с РИА Новости.
Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта, добавил он. Ранее в "Газпроме" также заявили о готовности завершить строительство газового хаба.

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