"Северный поток - 2" пытаются остановить изо всех сил: США воплотили угрозы

В США после угроз ввели санкции в отношении судов, участвующих в прокладке "Северного потока - 2". На сайте американского Минфина говорится, что санкции введены против трубоукладчика "Фортуна", а также собственника судна "КВТ-Рус". В чёрный список Вашингтона также включена компания "Рустанкер" и танкеры "Максим Горький" и "Сьерра".

Накануне немецкие журналисты выяснили, что предпримут США, чтобы затормозить строительство газопровода из России в ЕС. Издание Handelsblatt утверждало, что американцы заранее уведомили Берлин о готовящихся ограничениях в отношении российских судов и организаций.

В Кремле уже прокомментировали нападки США. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона.

Москва сожалеет, что введение незаконных ограничений растёт, заявил он в беседе с РИА Новости.

Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта, добавил он. Ранее в "Газпроме" также заявили о готовности завершить строительство газового хаба.