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"Северный поток - 2" пробуют остановить через суд. Немецкие экологи подали иск

13 апреля 2021, 14:05  •  161 • Политика
Немецкие экологи подали иск в суд Гамбурга, выступив против строительства "Северного потока - 2" в германских водах.
Очередную попытку остановить строительство "Северного потока - 2" в германских водах предприняли немецкие экологи. На этот раз местная природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe пробует остановить строительство через суд.
По информации организации, уже подан соответствующий иск в административный суд Гамбурга. Немецкие экологи намерены оспорить ранее выданное разрешение на строительство газопровода в немецких водах.
Напомним, это не первая попытка немецких экологов остановить работы. Ранее они уже попытались опротестовать разрешение на строительство "Северного потока - 2". Однако Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии этот протест отклонило.

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