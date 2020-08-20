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"Северный поток - 2" получил гриф "секретно": "Газпром" нашёл способ защитить проект от санкций США

20 августа 2020, 01:00  •  144 • Политика
"Газпром" начал засекречивать работы по "Северному потоку - 2". "Мы ограничены в том объёме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление", - заявили в компании.
"Газпром" засекретил данные о достройке газопровода "Северный поток - 2", чтобы избежать давления на проект. Об этом заявил представитель компании на онлайн-конференции "ВТБ Капитал Инвестиции".
Представитель "Газпрома" заверил, что компания не планирует отказываться от завершения проекта. После этого он добавил, что не может рассказать больше, так как весьма ограничен в том, что может публично сказать по этому поводу.
Мы ограничены в том объёме информации, который можем представить публично на данном этапе, в том числе потому, что на проект оказывается значительное давление, - говорится в заявлении.
Напомним, что США в нарушение всех правил ввели санкции против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода, и грозят преследованием всем, кто будет помогать России в осуществлении проекта. Европа в ответ на это ограничивается лишь жёсткими заявлениями, но не предпринимает никаких действий.

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