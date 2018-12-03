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"Северный поток - 2" поддержала возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ

03 декабря 2018, 14:09  •  113 • Политика
Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и ее потенциальный преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что предложения отказаться от «Северного потока - 2» являются слишком жесткими.
Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель и предполагаемый преемник на посту канцлера ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прямо заявила, что не поддерживает предложения отказаться от "Северного потока - 2". Такие решения она назвала "слишком жесткими" в беседе с ARD.
Она считает отказ от политической поддержки "Северного потока - 2" "слишком радикальной" мерой. В то же время она отметила, что вопрос снижения объемов газа, который будут получать по трубопроводу, может быть рассмотрен.
Наконец, политик напомнила, что даже в период холодной войны Германия получала газ из России. Таким образом, следует разделять вопросы политики и экономики.

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