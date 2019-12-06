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"Северный поток - 2" почти готов: Путин порадовал немецких бизнесменов
06 декабря 2019, 20:24 • 96 • Политика
Президент России Владимир Путин объявил, что работы по прокладке "Северного потока - 2" близки к завершению. "Позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа", - отметил российский лидер.
Работы по прокладке российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря близки к завершению. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.
Напомним, что новый газопровод позволит поставлять российский газ напрямую из России в Германию, минуя страны-транзитёры вроде Польши и Украины. Договор на транзит газа с последней истекает в конце года и до сих пор не продлён. В Кремле сообщили, что если до 9 декабря вопрос не будет урегулирован, у Киева будет шанс попытаться договориться на переговорах "нормандской четвёрки" в Париже.
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