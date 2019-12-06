"Северный поток - 2" почти готов: Путин порадовал немецких бизнесменов

Работы по прокладке российского газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря близки к завершению. Об этом объявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями немецкого бизнеса в Сочи.

"Близки к завершению работы по прокладке газопровода "Северный поток - 2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа", - сказал российский лидер.

Напомним, что новый газопровод позволит поставлять российский газ напрямую из России в Германию, минуя страны-транзитёры вроде Польши и Украины. Договор на транзит газа с последней истекает в конце года и до сих пор не продлён. В Кремле сообщили, что если до 9 декабря вопрос не будет урегулирован, у Киева будет шанс попытаться договориться на переговорах "нормандской четвёрки" в Париже.