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"Северный поток - 2" они не остановят": Лавров - о попытках Конгресса помешать строительству российского газопровода

11 декабря 2019, 20:39  •  75 • В мире
Глава МИД России 10 декабря в Вашингтоне встречался с президентом Дональдом Трампом. На встрече обсуждались различные вопросы, шла речь и о строительстве российских газопроводов, а также санкциях, вводимых против них. "Северный поток - 2" они не остановят", - заявил Лавров, комментируя очередные санкции США.
Во вторник, 10 декабря, стало известно о том, что решением Конгресса США в оборонный бюджет страны якобы "для защиты энергетической независимости Европы" заложили санкции против двух российских газопроводов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
По словам российского министра, подобные меры не смогут помешать реализации проектов, но отразятся на взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном.
"Конгресс сейчас буквально обуревает желание сделать всё, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США. - Ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них", - сказал министр.
Между тем в Германии сочли попытки США заблокировать работу газопровода "Северный поток - 2" прямой атакой на суверенитет Евросоюза, которая может ударить по достигнутым ранее в Париже договорённостям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом сообщили представители Восточного комитета немецкой экономики.
Как заявил председатель организации Оливер Хермес, включение американских санкций в бюджет Пентагона может сорвать переговоры по транзиту газа через украинскую ГТС и не только ударит по американо-европейским соглашениям, но и поставит под сомнение реализацию совместных проектов по развитию СПГ. Более того, Вашингтон упорно отказывается консультироваться с Брюсселем.

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