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"Северный поток - 2" не запустят в 2022 году? Эксперт Fitch объяснил ситуацию

21 января 2022, 21:20  •  60 • Политика
Эксперт Fitch Дмитрий Маринченко считает, что "Северный поток - 2" могут не запустить в 2022 году. "Хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает", - отметил специалист.
Запуск газопровода "Северный поток - 2" в 2022 году может не состояться. Такое мнение высказал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
В настоящий момент газопровод полностью достроен и заполнен газом, поставки по нему могут начаться по первому сигналу Берлина. Однако процесс сертификации "Северного потока - 2" резко застопорился.
Вряд ли у кого-то сейчас есть уверенность, что проект обязательно будет запущен в 2022 году, хотя ещё какое-то время назад казалось, что газопровод в самое ближайшее время заработает,
- прокомментировал ситуацию Дмитрий Маринченко в разговоре с РИА Новости.
Он уточнил, что геополитическая ситуация, которая образовалась в последние месяцы, негативно сказывается на судьбе проекта. Эксперт выразил опасение, что перспективы "Северного потока - 2" будут весьма туманными, если Германия начнёт относится к нему с большим скептицизмом.

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