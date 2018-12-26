"Северный поток - 2" не поставит Европу в энергетическую зависимость от России - депутат бундестага

Строительство газопровода "Северный поток - 2" не может сделать Евросоюз энергетически зависимым от России, поскольку подобный проект поставит обе стороны во взаимозависимость, заявил депутат бундестага Юрген Триттин, отметив, что в данном случае Россия, как продавец, окажется даже в менее выгодном положении, потому что европейские потребители всегда могут отказаться от её газа.

Депутат бундестага и член комитета по иностранным делам Юрген Триттин в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил, что газовый проект "Северный поток - 2" для энергетической безопасности Евросоюза не представляет никакой опасности, передаёт информагентство "Экономика Сегодня". По его мнению, все утверждения об обратном безосновательны и высказываются только с одной целью - помешать строительству газопровода.

Немецкий депутат уверен, что близкая связь между продавцом и конечным потребителем предполагает взаимозависимость двух сторон, а не отношение подчинения "в ущерб собственным интересам".

Кроме того, по словам политика, Россия в данном случае оказывается в более зависимом положении, поскольку европейский покупатель в любой момент может отказаться от поставок газа, выбрав другие предложения, пусть и менее выгодные - например, покупку сжиженного газа у США или Катара. И в такой ситуации найти нового покупателя для российской стороны будет достаточно непросто.

Политик отметил, что в случае отказа от строительства "Северного потока - 2" Россия могла бы рассмотреть вариант прокладки нового газопровода в Китай. Однако и на реализацию этого проекта потребовалось бы немалое время.