"Северный поток - 2" назвали "великим провалом" Киева

Депутат Верховной рады Вадим Ивщенко в эфире украинского телеканала назвал строительство российского газопровода "Северный поток - 2" "великим провалом" Киева, заявив, что с помощью этого проекта Россия якобы будет давить на экономику Незалежной.

Строительство нового российского газопровода "Северный поток - 2" с каждым днем вызывает все больше тревоги в Киеве. Здесь, несмотря на все опровержения Москвы, не перестают убеждать весь мир, что этот проект - исключительно политический.

Депутат Верховной рады Вадим Ивщенко в эфире телеканала NewsOne пошел еще дальше и назвал "Северный поток - 2" "великим провалом" Киева. Он упрекнул украинские власти и украинских дипломатов в том, что они вообще допустили это строительство, заявив, что Россия якобы будет пользоваться этим газопроводом для давления на Незалежную.

"Это великий провал украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов, что мы допустили строительство", - подчеркнул парламентарий.

Ивщенко добавил, что миллиардные проблемы Украине создаст не только "Северный поток - 2", но и "другие потоки, южный поток", которые, по его словам, просто перекроют украинский транзит и лишат страну прибыли.

Прогноз, который дает на будущее Незалежной парламентарий, судя по его словам, весьма неутешительный.

"Наша газотранспортная система еще не будет заполнена и будет приходить в упадок", - поясняет депутат, напомнив, что сегодня товарооборот с Россией происходит как раз в энергетической сфере.

"Всё энергетика: уголь, атом, газ, мазут, бензин и так далее", - перечисляет Ивщенко.