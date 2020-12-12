Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия уже захватила Украину: в Киеве паникуют
Киев готов разводить войска: Зеленский "забыл" про позорный ультиматум...
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
Михаил Делягин перешёл на крик, узнав, как власти обошлись с русскими
Главная / Политика

"Северный поток - 2" можно достроить за 1,5 месяца, но: Эксперт объяснил санкционный подвох

12 декабря 2020, 08:00  •  173 • Политика
Компания Nord Stream 2 сообщила о возобновлении укладки "Северного потока - 2". Последний участок газопровода можно достроить за 1,5 месяца, но есть один санкционный подвох.
Трубоукладчик "Фортуна" продолжил укладку недостроенного участка "Северного потока - 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Сколько понадобится времени, чтобы завершить строительство газопровода, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Он отметил, что осталось уложить буквально 3 км труб. Точнее, две нити по 1,5 км. При этом укладка будет проходить прямо на стыке с датским участком. И главная интрига заключается в том, зайдёт ли судно в воды Дании или останется исключительно в немецких водах.
Если зайдёт на датский участок, то может попасть под санкции. Завершение немецкого участка, пояснил эксперт, не подпадает под уже действующие санкции США, поскольку там глубина не превышает 30 метров, а ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метра.
Что же касается вопроса, насколько быстро удастся завершить прокладку газопровода, то всё зависит от метода, который будет избран. Если трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" станут работать в тандеме, то проект финиширует уже через полтора месяца. Но тогда оба корабля подпадут под санкции. Если же "Фортуна" будет заниматься только немецким участком, а "Академик Черский" - только датским, то стройка продлится месяца три-четыре. Но под санкции попадёт лишь последний корабль, пояснил Игорь Юшков в беседе с Nation News.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



173
Источник
Похожие новости
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о заработке на русских
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, что кричал и плакал"
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
12 декабря 2020, 00:40
Захватить Крым и насильно всех переселить: Украинский дипломат проболтался в телеэфире
12 декабря 2020, 01:35
Мишустин расширил санкционный список в отношении Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 декабря 2020, 02:30
Гордон пришёл на укро-ТВ обругать Путина, а говорить пришлось о своём позоре
12 декабря 2020, 00:40
Шендерович оскорбил Россию - "презираю это государство". И цинично заявил о...
12 декабря 2020, 00:40
Турция привезла в Карабах пушечное мясо, наёмники заговорили: "Я помню только, ч...
12 декабря 2020, 00:40
В США началась война штатов
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2020, 09:00
Донбасс предложил в ООН свой "план Б" – новый референдум
08 декабря 2020, 15:05
Савченко одобрила объединение России и Украины
08 декабря 2020, 15:05
Оппозиция Молдавии в панике: Санду попалась в ловушку Додона
09 декабря 2020, 23:10
Глазьев задал жёсткий вопрос Силуанову. Хамский ответ министра оценил Делягин
10 декабря 2020, 07:25
Израильский генерал "слил" договор США с… пришельцами. Сенсацию оценила русская лётчик-космонавт
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
08 декабря 2020, 05:55
Ракеты долетят до Москвы: Россия готовит Крымский заслон
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.