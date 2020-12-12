"Северный поток - 2" можно достроить за 1,5 месяца, но: Эксперт объяснил санкционный подвох

Трубоукладчик "Фортуна" продолжил укладку недостроенного участка "Северного потока - 2" в водах Германии, сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG. Сколько понадобится времени, чтобы завершить строительство газопровода, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Он отметил, что осталось уложить буквально 3 км труб. Точнее, две нити по 1,5 км. При этом укладка будет проходить прямо на стыке с датским участком. И главная интрига заключается в том, зайдёт ли судно в воды Дании или останется исключительно в немецких водах.

Если зайдёт на датский участок, то может попасть под санкции. Завершение немецкого участка, пояснил эксперт, не подпадает под уже действующие санкции США, поскольку там глубина не превышает 30 метров, а ограничения распространятся на работы на глубине свыше 30,5 метра.

Что же касается вопроса, насколько быстро удастся завершить прокладку газопровода, то всё зависит от метода, который будет избран. Если трубоукладчики "Фортуна" и "Академик Черский" станут работать в тандеме, то проект финиширует уже через полтора месяца. Но тогда оба корабля подпадут под санкции. Если же "Фортуна" будет заниматься только немецким участком, а "Академик Черский" - только датским, то стройка продлится месяца три-четыре. Но под санкции попадёт лишь последний корабль, пояснил Игорь Юшков в беседе с Nation News.