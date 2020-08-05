"Северный поток - 2" лишился "Фортуны"

Об этом сам арендатор баржи, которая могла быть использована для завершения постройки газопровода, сообщил РБК. По словам представителя арендатора, АО "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), компания не намерена предоставлять трубоукладочную баржу для достройки газопровода "Северный поток - 2", "ставшего мишенью американских санкций".

В компании также отметили, что не являются собственником баржи, а арендуют её "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах".

Напомним, члены Конгресса США поддержали проект санкций против трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", который разработали в Государственном департаменте. Документ направлен против компаний, которые участвуют в проектах. Ограничения начнут действовать осенью 2020 года.

Против санкций выступили власти Евросоюза, в стороне не осталась и Турция, которая считает подобный шаг Вашингтона нарушением международного права. Как заявил телеканалу "360" депутат бундестага Вальдемар Гердт, вопрос о существовании газопровода "Северный поток - 2" является ещё и вопросом о суверенитете Германии.