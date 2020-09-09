|
"Северный поток - 2" или Навальный - в ФРГ пришли к решению: "Мы заняли ясную позицию"
09 сентября 2020, 20:40 • 70 • Политика
"Северный поток - 2" или Алексей Навальный? "Мы заняли ясную позицию", - заметил вице-канцлер страны Олаф Шольц. Он подчеркнул, что газопровод следует рассматривать как именно коммерческий проект.
Глава Минфина Германии, вице-канцлер страны Олаф Шольц в ходе выступления в правительстве сформулировал точку зрения в отношении "Северного потока - 2".
Он подчеркнул, что Берлин придерживается того же мнения по поводу газопровода, что и прежде. Так, министр заметил, что "СП-2" - это именно коммерческий проект.
Напомним, ситуация с предполагаемым отравлением Алексея Навального спровоцировала раскол внутри немецких властей. Некоторые их представители, в том числе депутат Манфред Вебер, выступили с призывами блокировать строительство "Северного потока - 2", то есть использовать данную меру как санкции в отношении Москвы.
Недавно против такого шага решительно выступил глава парламентской группы партии ХСС Александр Добриндт. Он подчеркнул, что недопустимо постоянно смешивать политику и экономические связи.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2020, 04:05
|
06 сентября 2020, 12:55
|
07 сентября 2020, 02:40
|
03 сентября 2020, 05:10
|
05 сентября 2020, 01:10
|
04 сентября 2020, 00:25
|
04 сентября 2020, 16:55