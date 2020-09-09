"Северный поток - 2" или Навальный - в ФРГ пришли к решению: "Мы заняли ясную позицию"

Глава Минфина Германии, вице-канцлер страны Олаф Шольц в ходе выступления в правительстве сформулировал точку зрения в отношении "Северного потока - 2".

Он подчеркнул, что Берлин придерживается того же мнения по поводу газопровода, что и прежде. Так, министр заметил, что "СП-2" - это именно коммерческий проект.

Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода. […]. Есть многочисленные разрешения... Таково положение вещей, - отметил вице-канцлер ФРГ.

Напомним, ситуация с предполагаемым отравлением Алексея Навального спровоцировала раскол внутри немецких властей. Некоторые их представители, в том числе депутат Манфред Вебер, выступили с призывами блокировать строительство "Северного потока - 2", то есть использовать данную меру как санкции в отношении Москвы.

Недавно против такого шага решительно выступил глава парламентской группы партии ХСС Александр Добриндт. Он подчеркнул, что недопустимо постоянно смешивать политику и экономические связи.