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"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист поблагодарил за это Украину

20 октября 2021, 00:00  •  115 • Политика
"Северный поток - 2" начал приносить прибыль ещё до запуска благодаря стараниям Украины, рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский. "С точки зрения бизнеса "Северный поток - 2" уже месяц или два приносит доходы. За счёт высоких цен на газ", - объяснил специалист.
Украина по-прежнему пытается остановить запуск газопровода "Северный поток - 2", однако благодаря этим стараниям проект начал приносить прибыль ещё до ввода в эксплуатацию. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.
Пока вторая нить "Северного потока - 2" находится на стадии сертификации, в первую нитку уже начали закачивать газ, чтобы провести технические испытания трубопровода. Предполагалось, что газопровод окупит себя в течение 15 лет. Но это было до того, как цена на газ в Европе подскочила выше тысячи долларов за тысячу кубов.
Поэтому все попытки Украины задержать запуск "Северного потока - 2" идут только на руку России. Потому что голубое топливо будет востребовано в Европе в любом случае. И от задержки запуска газопровода страдают лишь "дружественные" Украине страны ЕС.
С точки зрения бизнеса "Северный поток - 2" уже месяц или два приносит доходы. За счёт высоких цен на газ дополнительные доходы "Газпрома" сейчас исчисляются миллиардами долларов,
- цитирует Nation News слова Валентина Землянского.
Эксперт добавляет, что за счёт рекордных цен на голубое топливо русский газовый гигант сейчас перекроет все прошлогодние потери из-за пандемии и отобьёт стоимость "Северного потока - 2". По сути, проект уже себя окупил и дальше будет приносить только прибыль, резюмировал специалист.

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