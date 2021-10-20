"Северный поток - 2" начал приносить прибыль ещё до запуска благодаря стараниям Украины, рассказал эксперт по энергетике Валентин Землянский. "С точки зрения бизнеса "Северный поток - 2" уже месяц или два приносит доходы. За счёт высоких цен на газ", - объяснил специалист.

Украина по-прежнему пытается остановить запуск газопровода "Северный поток - 2", однако благодаря этим стараниям проект начал приносить прибыль ещё до ввода в эксплуатацию. Такое мнение высказал эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Пока вторая нить "Северного потока - 2" находится на стадии сертификации, в первую нитку уже начали закачивать газ, чтобы провести технические испытания трубопровода. Предполагалось, что газопровод окупит себя в течение 15 лет. Но это было до того, как цена на газ в Европе подскочила выше тысячи долларов за тысячу кубов.

Поэтому все попытки Украины задержать запуск "Северного потока - 2" идут только на руку России. Потому что голубое топливо будет востребовано в Европе в любом случае. И от задержки запуска газопровода страдают лишь "дружественные" Украине страны ЕС.

С точки зрения бизнеса "Северный поток - 2" уже месяц или два приносит доходы. За счёт высоких цен на газ дополнительные доходы "Газпрома" сейчас исчисляются миллиардами долларов,

- цитирует Nation News слова Валентина Землянского.

Эксперт добавляет, что за счёт рекордных цен на голубое топливо русский газовый гигант сейчас перекроет все прошлогодние потери из-за пандемии и отобьёт стоимость "Северного потока - 2". По сути, проект уже себя окупил и дальше будет приносить только прибыль, резюмировал специалист.