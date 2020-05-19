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"Северный поток - 2" достроят, несмотря на все трудности - Лавров

19 мая 2020, 23:55  •  40 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток - 2" будет построен. "Я не думаю, что проект может быть остановлен", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
Российский газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, даже несмотря на возникающие трудности. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что в реализации проекта заинтересована вся Европа, потому что дополнительный газопровод укрепит европейскую энергетическую безопасность. Также Лавров в очередной раз призвал не политизировать строительство газопровода.
"Я не думаю, что проект может быть остановлен", - сказал глава МИД России на пресс-конференции по итогам заседания Совета государств Балтийского моря.
Напомним, что "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря и должен соединить напрямую Россию и Германию. Из-за санкций, введённых США, финальный участок газопровода не был достроен, однако в Германию уже прибыло российское судно-трубоукладчик, чтобы завершить работу.

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