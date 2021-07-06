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"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины
06 июля 2021, 00:20 • 60 • Политика
"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину на фоне завершения строительства "Северного потока - 2".
Компания "Газпром" не стала бронировать мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября. Об этом говорят данные платформ GSA Platform и RBP.
Речь идёт об аукционах газовых мощностей, которые прошли в понедельник, 5 июля. Украина выставляла на аукцион 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако "Газпром" не воспользовался предложением.
С Польшей случилась та же история. Страна выставляла на аукцион 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал - Европа". Они также остались не востребованы "Газпромом".
Напомним, что в Балтийском море подходит к завершению строительство газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию и Германию. "Газпром" сможет прокачивать "голубое топливо" напрямую в Центральную Европу, минуя Украину и Польшу.
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