"Северный поток - 2" близко: "Газпром" отказался бронировать транзитные мощности Польши и Украины

"Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Польшу и Украину на фоне завершения строительства "Северного потока - 2".

Компания "Газпром" не стала бронировать мощности по транзиту газа через территорию Польши и Украины на следующий газовый год, который начинается 1 октября. Об этом говорят данные платформ GSA Platform и RBP.

Речь идёт об аукционах газовых мощностей, которые прошли в понедельник, 5 июля. Украина выставляла на аукцион 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако "Газпром" не воспользовался предложением.

С Польшей случилась та же история. Страна выставляла на аукцион 34,072 миллиона киловатт-часов для прокачки газа по польской части газопровода "Ямал - Европа". Они также остались не востребованы "Газпромом".

Напомним, что в Балтийском море подходит к завершению строительство газопровода "Северный поток - 2", который соединит Россию и Германию. "Газпром" сможет прокачивать "голубое топливо" напрямую в Центральную Европу, минуя Украину и Польшу.