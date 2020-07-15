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"Северный поток - 2" - в санкционный список! Помпео сорвался и начал грозить инвесторам
15 июля 2020, 22:00 • 56 • Политика
Глава Госдепа США заявил, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" будет внесены в санкционный список. Кроме того, Майк Помпео сорвался и начал грозить инвесторам данных российских проектов. Он посоветовал им разорвать сотрудничество с РФ прямо сейчас, если они не хотят последствий в дальнейшем.
Глава американского Госдепартамента Майк Помпео в комментарии для журналистов рассказал о планируемых новых санкциях.
В ходе пресс-конференции, проходившей во внешнеполитическом ведомстве США, госсекретарь объявил, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" будут включены в перечень проектов, в отношении которых Вашингтон намерен ввести экономические ограничения.
Данное решение было принято на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подчеркнул Помпео.
Глава Госдепа также обратился к инвесторам данных проектов, посоветовав им разорвать сотрудничество с РФ прямо сейчас, если они не хотят последствий в дальнейшем.
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