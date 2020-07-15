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"Северный поток - 2" - в санкционный список! Помпео сорвался и начал грозить инвесторам

15 июля 2020, 22:00  •  56 • Политика
Глава Госдепа США заявил, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" будет внесены в санкционный список. Кроме того, Майк Помпео сорвался и начал грозить инвесторам данных российских проектов. Он посоветовал им разорвать сотрудничество с РФ прямо сейчас, если они не хотят последствий в дальнейшем.
Глава американского Госдепартамента Майк Помпео в комментарии для журналистов рассказал о планируемых новых санкциях.
В ходе пресс-конференции, проходившей во внешнеполитическом ведомстве США, госсекретарь объявил, что "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" будут включены в перечень проектов, в отношении которых Вашингтон намерен ввести экономические ограничения.
Данное решение было принято на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подчеркнул Помпео.
Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами, - пояснил он.
Глава Госдепа также обратился к инвесторам данных проектов, посоветовав им разорвать сотрудничество с РФ прямо сейчас, если они не хотят последствий в дальнейшем.

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