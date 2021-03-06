"Северный поток - 2" - не в европейских интересах: ЕС призвали не быть наивным с Путиным

Председатель самой крупной в Европарламенте фракции - Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал ЕС не быть наивным с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что проект "Северный поток - 2" не в европейских интересах.

"Северный поток - 2" строится "не в европейских интересах", считает Вебер. По его мнению, проект необходимо сделать "рычагом во внешней политике". Такое мнение у него сложилось после того, как стало понятно, что Берлин останавливать проект не собирается.

Глава фракции Европарламента полагает, что главной задачей строительства и запуска газопровода является стабилизация "системы Путина". Вебер считает, что эта система направлена против Евросоюза в целом и входящих в него государств.

В интервью, данном изданию Spiegel, политик заявил, что эксплуатация "Северного потока - 2" должна полностью зависеть от "дальнейшего поведения" Кремля. Он поставил условие: газопровод не будет работать в полной мере, если власти России "не вернутся к партнёрскому сотрудничеству".

По словам Вебера, Европе следует "отказаться от наивности в отношениях с Путиным" и действовать более уверенно при решении внешнеполитических вопросов.

Россия много раз заверяла, что "Северный поток - 2" является исключено экономическим проектом. Более того, он будет полезен Европе. Канцлер Ангела Меркель также заявила, что позиция Берлина по отношению к проекту останется неизменной.