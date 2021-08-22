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"Северный поток - 2" - не оружие: Меркель вновь заговорила о санкциях

22 августа 2021, 18:25  •  175 • Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа против того, чтобы "Северный поток - 2" использовался как оружие. В таком случае последуют санкции, подчеркнула политик.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток" не должен использоваться как политическое оружие. В таком случае последуют санкции, отметила она. Об этом сообщает ТАСС.
"В европейских рамках мы будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие", - сказала канцлер.
По словам Меркель, Германия весьма серьёзно относится к опасениям Киева по поводу газа.
Ранее она отметила, что соглашение по транзиту газа через Украину после 2024 года должно быть подписано как можно скорее. Германия в этом вопросе готова оказать Киеву помощь.
Напомним, 22 августа прошла встреча главы Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из тем стало обсуждение "Северного потока - 2".

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