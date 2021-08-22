"Северный поток - 2" - не оружие: Меркель вновь заговорила о санкциях

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа против того, чтобы "Северный поток - 2" использовался как оружие. В таком случае последуют санкции, подчеркнула политик.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток" не должен использоваться как политическое оружие. В таком случае последуют санкции, отметила она. Об этом сообщает ТАСС.

"В европейских рамках мы будем выступать за новые санкции, если укрепится подозрение, что трубопровод используется как оружие", - сказала канцлер.

По словам Меркель, Германия весьма серьёзно относится к опасениям Киева по поводу газа.

Ранее она отметила, что соглашение по транзиту газа через Украину после 2024 года должно быть подписано как можно скорее. Германия в этом вопросе готова оказать Киеву помощь.

Напомним, 22 августа прошла встреча главы Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель, одной из тем стало обсуждение "Северного потока - 2".