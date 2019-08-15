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"Северному потоку -2" не быть. Только через мой труп"? Гаспарян напомнил Литве об участи Данко
15 августа 2019, 19:09 • 115 • В мире
Публицист Армен Гаспарян в изящной форме прокомментировал позицию Литвы, поставившей ультиматум России по "Северному потоку-2". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа высказал критику в отношении проекта. На это Гаспарян напомнил ему поступок Данко. Он бы, как Данко, вынул бы себе сердце и сказал "Я погибаю за Украину, будьте прокляты, но "Северному потоку -2" не быть. Только через мой труп". Тогда это бы было понятно", - иронично отметил эксперт.
Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично высказался насчет реакции Литвы о "Северном потоке-2". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался с критикой в адрес строительства газопровода. По мнению официального Вильнюса, в данном вопросе необходимо учитывать интересы Украины.
В ответ на заявления литовского политика Гаспарян иронично напомнил, как мог бы действовать иностранный лидер, чтобы его позиция уж точно стала понятна всему миру.
В эфире программы "Итоги недели" на "Спутнике" Гаспарян напомнил о поступке Данко.
При этом, подчеркнул он, несмотря на такие ультимативные заявления Литвы, со стороны Германии пока аналогичных постулатов отчего-то не слышно.
"Ну хорошо, он [президент Литвы – прим.ред.] высказался, а в Германии что ответили на этот счет - там вообще обратили внимание на то, что комар пискнул?" – иронично резюмировал политолог.
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