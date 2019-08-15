"Северному потоку -2" не быть. Только через мой труп"? Гаспарян напомнил Литве об участи Данко

Публицист и политолог Армен Гаспарян иронично высказался насчет реакции Литвы о "Северном потоке-2". Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель высказался с критикой в адрес строительства газопровода. По мнению официального Вильнюса, в данном вопросе необходимо учитывать интересы Украины.

В ответ на заявления литовского политика Гаспарян иронично напомнил, как мог бы действовать иностранный лидер, чтобы его позиция уж точно стала понятна всему миру.

В эфире программы "Итоги недели" на "Спутнике" Гаспарян напомнил о поступке Данко.

"Если бы этот удивительный литовский политик не просто бы сказал: "Я категорически против, я предлагаю встать на позицию Украины, а пока я вам подам пример"… И своей бы грудью пошел остановить строительство "Северного потока-2", чтобы его пробило бы этой трубой к какому-нибудь дереву. И он, истекая кровью, как Данко, вынул бы себе сердце и сказал: "Я погибаю за Украину, будьте прокляты, но "Северному потоку -2" не быть. Только через мой труп". Но это тогда понятно – "вот мой труп" – и… "Северный поток-2" есть", - с сарказмом заметил Гаспарян.

При этом, подчеркнул он, несмотря на такие ультимативные заявления Литвы, со стороны Германии пока аналогичных постулатов отчего-то не слышно.

"Ну хорошо, он [президент Литвы – прим.ред.] высказался, а в Германии что ответили на этот счет - там вообще обратили внимание на то, что комар пискнул?" – иронично резюмировал политолог.