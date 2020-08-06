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"Северному потоку - 2" снова вставляют палки в колёса: Экологи Германии обратились в суд

06 августа 2020, 02:25  •  31 • Политика
В Германии через суд хотят оспорить разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2". С иском против проекта выступили немецкие экологи.
Газопроводу "Северный поток - 2" снова пытаются вставить палки в колеса. В этот раз удар пришёл из Германии. Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала иск в Высший административный суд Грайфсвальда с требованием пересмотреть разрешение на эксплуатацию российского газопровода.
В своём иске экологи ссылаются на новое исследование о "неконтролируемом выделении метана". Они требуют проверить утечки при добыче, транспорте и переработке природного газа. Об этом говорится в пресс-релизе DUH.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка данной организации остановить "Северный поток - 2". В марте этого года DUH подавала заявку в Управление горного надзора Штральзунда с требованием отозвать разрешение на строительство "Северного потока - 2", однако 25 июня ведомство отклонило требование немецких экологов.
Напомним, что с самого начала строительства газопровода по дну Балтийского моря проект подвергался нападкам со всех сторон. Больше всех стараются США, которые сами хотят продавать Европе свой более дорогой сжиженный природный газ. Также стараются их страны-сателлиты, особенно Польша, Прибалтийские страны и Украина.

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