"Северному потоку - 2" пригрозили наказанием: Немецкий регулятор выступил с заявлением

Nord Stream 2 AG накажут при начале поставок по "Северному потоку - 2" без сертификата, заявил немецкий регулятор BNA. "Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение", - отметили в ведомстве.

В Германии пригрозили наказанием, если газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до того, как компания-оператор Nord Stream 2 AG получит сертификат независимого оператора. С предупреждением выступило Федеральное сетевое агентство (BNA).

Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG хочет получить статус независимого оператора газопровода, чтобы соответствовать требованиям третьего энергопакета ЕС. Документ требует разделения компаний, занимающихся добычей и транспортировкой голубого топлива.

Если требования разделения не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение,

- цитирует РИА Новости пресс-службу BNA.

Отмечается, что прямо сейчас в немецком регуляторе рассматривается заявка Nord Stream 2 AG о сертификации компании как независимого оператора газопровода. В BNA не смогли ответить на вопрос, сколько времени займёт эта процедура.