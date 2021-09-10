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"Северному потоку - 2" пригрозили наказанием: Немецкий регулятор выступил с заявлением
10 сентября 2021, 21:40 • 415 • Политика
Nord Stream 2 AG накажут при начале поставок по "Северному потоку - 2" без сертификата, заявил немецкий регулятор BNA. "Федеральное сетевое агентство может наказать за это административное правонарушение", - отметили в ведомстве.
В Германии пригрозили наказанием, если газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до того, как компания-оператор Nord Stream 2 AG получит сертификат независимого оператора. С предупреждением выступило Федеральное сетевое агентство (BNA).
Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG хочет получить статус независимого оператора газопровода, чтобы соответствовать требованиям третьего энергопакета ЕС. Документ требует разделения компаний, занимающихся добычей и транспортировкой голубого топлива.
- цитирует РИА Новости пресс-службу BNA.
Отмечается, что прямо сейчас в немецком регуляторе рассматривается заявка Nord Stream 2 AG о сертификации компании как независимого оператора газопровода. В BNA не смогли ответить на вопрос, сколько времени займёт эта процедура.
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